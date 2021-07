Congo-Kinshasa: Loi Tshiani/Alain Atundu - «c'est au bureau de juger de l'opportunité pour garder la cohésion nationale»

La proposition de loi de l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tshiani, déposée au Bureau de la chambre des élus du peuple par le député Nsingi Pululu continue de faire parler d'elle dans le chef des politiques congolais.

Pour cet ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, André Alain Atundu, qui a accordé une interview au journal La Prospérité le weekend dernier, le bureau de la chambre basse doit veiller sur la cohésion nationale, laquelle selon lui, reste un élément très important dans l'élaboration d'une loi.

A en croire Alain Atundu, la "Congolité et la nationalité Congolaise" sont deux choses différentes, dans la mesure où le premier contexte relie la personne à son pays, sur son histoire et sa situation géographique, tandis que le second est un lien qui attache un individu à un état, soit par adoption, soit par présomption. Pour ce cadre du FCC, la nationalité peut se perdre, mais pas la Congolité.

"Une proposition de loi qui divise l'opinion politique, n'a pas sa raison d'être parce que toute loi a pour objectif d'harmoniser et trouver la cohésion nationale. Je cite par exemple, la loi Sakata et Minaku qui avait divisée l'opinion politique, et elle a été retirée pour des raisons d'harmonie sociale et politique. Noël Tshiani peut maintenant juger de l'opportunité de celle-ci pour demander son retrait, soit le bureau de l'Assemblée nationale ou le Président de la République par son pouvoir comme garant de la nation peut juger l'inopportunité de cette loi, vu l'ambiance et les tensions actuelles", a-t-il fait savoir.