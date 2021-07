Ile Maurice: Cancer du sein - Shamima Patel ouvre une maison d'accueil pour les Rodriguaises

Son combat pour soulager la souffrance des femmes présentant un cancer du sein a commencé en 2014. Shamima Patel (photo), présidente et fondatrice de l'ONG Breast Cancer Care (BCC), a franchi une nouvelle étape en aménageant une maison d'accueil à Quatre-Bornes pour y héberger des malades rodriguaises.

Cette maison, qui comprend sept chambres pour le moment, les accueillera gratuitement et chaque jour, petit déjeuner et dîner leur seront offerts. Une femme de ménage sera à leur disposition et il y aura un service d'accompagnement le soir.

Pourquoi ce projet ? Selon Shamima Patel, les Rodriguaises souffrant d'un cancer du sein, qui viennent se faire soigner à Maurice, ne disposent pas d'un pied-à-terre durant leur séjour. Épuisées par leurs traitements, elles ont besoin d'un lieu de repos confortable, qui leur permette de se ressourcer. «J'ai ce projet en tête depuis 2018. J'avais également approché le commissaire de la Santé à Rodrigues à ce propos. C'est dommage mais rien n'a été fait jusqu'ici et mon projet est resté au frigo.»

La fondatrice de BCC estime que les femmes souffrant d'un cancer ne sont pas juste des patientes mais des «warriors», qui se battent pour vaincre la maladie. Pour aider les Rodriguaises qui traversent ce moment difficile, elle a donc lancé Madam Rodrig. Car ces «warriors» et d'autres femmes dans des situations difficiles à Rodrigues préparent des achards qu'elles mettent en pots et commercialisent dans nos supermarchés.

L'enseigne Winners, sensible à sa démarche, a d'ailleurs accepté de distribuer les produits de Madam Rodrig pour soutenir la cause. «Je dois saluer l'équipe de Rodrigues, dont Sophie, Jacqueline, Jenny et Marie-Claire, qui, malgré la distance, ont fait de ce projet un succès. Sans oublier Bio Culture, qui a accepté de financer la maison d'accueil et la production des produits Madam Rodrig. Je dois également remercier mon mari Philippe et toute l'équipe de BCC pour leur soutien.»

Shamima Patel est une figure très connue dans la lutte contre le cancer du sein. En 2010, elle a souffert de la maladie, puis traitée pendant neuf longs mois avant d'apprendre qu'elle avait également développé un cancer de l'utérus dont elle a dû subir l'ablation. Cette période éprouvante a fait d'elle une battante, qui a fondé son association pour encourager les femmes présentant un cancer du sein à ne pas sombrer dans le désespoir.

L'ONG, qui compte quatre centres, à Vacoas, Port-Louis, Mahébourg et Rodrigues, souhaite sensibiliser les femmes aux risques associés à la maladie et aux mesures préventives. Ces centres donnent accès à de nombreux services tels que l'échographie, la mammographie, des loisirs et un accompagnement psychologique, entre autres. Depuis 2014, BCC a accompagné quelque 11 000 femmes souffrant d'un cancer du sein à Maurice et à Rodrigues. Shamima Patel encourage les Mauriciens à acheter les produits Madam Rodrig car l'argent ainsi recueilli financera les activités de la maison d'accueil et de BCC, qui est joignable sur le 698 67 10.