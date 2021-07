Ile Maurice: Pétition électorale au no8 - Pravind Jugnauth reconnaît avoir promis la hausse de la pension

L'audience d'hier lundi 19 juillet en Cour suprême sur la pétition électorale déposée par Surendra Dayal, qui conteste l'élection du Premier ministre et de ses deux colistiers, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden, dans la circonscription no 8 (Quartier-Militaire/Moka).

Elle a été marquée par la déposition de plusieurs témoins, dont le Premier ministre. Pravind Jugnauth a ainsi admis avoir promis une augmentation de la pension de vieillesse pendant la campagne électorale de décembre 2014.

Auditionné par son avocat, Me Chetty, Senior Counsel, Pravind Jugnauth a soutenu que, dans le manifeste électoral de l'Alliance Lepep pour les élections générales de décembre 2014 mention est faite d'une augmentation de la pension de la vieillesse qui passerait de Rs 3 622 à Rs 5 000, si l'Alliance Lepep remportait les élections. Il a ensuite fait un long exposé de sa carrière politique où il a été élu à plusieurs occasions aux élections générales. Il dit avoir succédé à feu son père sir Anerood Jugnauth comme leader du Mouvement socialiste militant (MSM) et comme Premier ministre. Son audition devait se poursuivre aujourd'hui.

L'audience d'hier a aussi vu la fin de la déposition de Surendra Dayal. Celui-ci a maintenu ses allégations de bribe électoral de l'Alliance Morisien et de la partialité de la MBC qui a favorisé cette alliance pour remporte les élections de novembre 2019. Me Robin Ramburn, Senior Counsel, a finalement informé les juges David Chan et Karuna Devi Gunesh-Balaghee qu'il «close the case for the petitioner». Rudy Veeramundar, conseiller au bureau du Premier ministre (PMO) et directeur du Governement Information Service, et Dev Manraj, senior adviser au PMO, étaient aussi assignés comme témoins ainsi que Salim Muthy, Narendra Gopee et Rajendra Ramdhean.

Appelé à la barre, Salim Muthy, qui représente les victimes du Super Cash Back Gold et de Bramer Asset Investors, a indiqué avoir participer à trois réunions avec des conseillers du Premier ministre, Rudy Veramundar, Raj Meetarbhan et Ken Arian, par rapport à un accord conclu pour rembourser ces victimes. Réclamant une copie du rapport, Salin Muthy a révélé que Rudy Veeramundar lui a dit : «Pa kapav donn ou enn kopi sa rapor-la, li pou enn bribe elektoral». Les conseillers du Premier ministre lui ont laissé entendre qu'il avait été décidé que ceux qui ont investi Rs 7 millions et plus auront droit à un remboursement de 75 % de leur investissement.