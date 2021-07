Congo-Brazzaville: Diversification économique - L'Inis lance « Les matinales de l'intelligence économique »

L'Institut national d'intelligence stratégique (INIS) a lancé, le 20 juillet à Brazzaville, « Les matinales de l'intelligence économique ». Il s'agit des sessions d'échanges constructifs et stratégiques impliquant des acteurs du secteur économique.

Le but de cette initiative est d'échanger sur les différentes thématiques sous l'angle de l'intelligence économique et stratégique. Selon Patrice Passy, président de l'Université des connaissances africaines (UCA), chef du projet "Les matinales de l'intelligence économique", ces assises permettront de mettre en lumière les nouveaux paradigmes, les solutions endogènes africaines et les dispositifs techniques conçus par l´UCA.

Pour cette première matinale ayant pour thème : « Comment faire face à l'encerclement cognitif en Afrique francophone ? « Outils & Méthodes », il a été question d'enrichir les participants d'un savoir-faire en rapport avec l'« encerclement cognitif » et son fonctionnement. Au cœur de cette conversation stratégique, les effets directs et indirects de la mondialisation, de la course vers le leadership mondial, les stratégies de conquête des territoires mentaux, les déficits stratégiques dans un rapport du faible au fort.

« Aujourd'hui nous avons pu aborder un sujet éminemment important à la fois déstructurant et structurant qui visait à faire comprendre aux participants ce que c'est qu'un encerclement cognitif, comment il fonctionne et qu'elle méthode mettre en place pour qu'il existe », a déclaré Patrice Passy.

« Ces conversations stratégiques que nous organisons sont une belle opportunité pour mutualiser nos connaissances autour de différentes situations, faire le partage d'expériences et apporter d'éclairage sur certains points de l'actualité ou des explications sur certains sujets », a-t-il ajouté.

Dans cette même ordre d'idées, les experts de l'Inis estiment que ces conversations stratégiques se justifient par le fait que les dynamiques africaines nécessitent une audace conceptuelle, en vue de la production de nouveaux paradigmes africains, dans une perspective de revitalisation des intelligences collectives, sur les questions critiques et les grands enjeux stratégiques régionaux et mondiaux, auxquels le continent africain est confronté.

De son côté, le Pr Didier Ngalebaye, enseignant de l'épistémologie et philosophie du langage à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville, plaide pour que ces échanges se perpétent, afin que la société africaine gagne en notion et se développe.

Créé en 2019 par Patrice Passy, l'Inis est une association apolitique ayant pour objectif principal d'enrichir l'existant national sur les questions d'intelligence économique et intelligence stratégique. Il vise, entre autres, à demander aux acteurs économiques et décideurs stratégiques de penser mondialisation, réfléchir africain et agir congolais. En effet, ce cadre se veut être partenaire technique des entreprises et organisations nationales.