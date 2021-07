Congo-Kinshasa: Vie associative - Culpac lance la quinzaine de la paix pour tous

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a lancé, le 19 juillet, à la Cité de la paix (son siège à Kinshasa), la quinzaine de la paix pour tous, invitant ainsi tout le monde à vivre dans l'amour du prochain et aussi d'avoir un esprit de paix et méditer pour le bonheur de ses semblables.

Dans son allocution lors de la cérémonie de lancement de la quinzaine de la paix pour tous, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a expliqué : « Notre réunion d'aujourd'hui est le processus de la conférence de la paix universelle que nous avions concrétisé du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen à Bruxelles sur le thème « Qui menace la paix universelle ? » où toutes les tendances politiques européennes étaient représentées ». La quinzaine de la paix pour tous a donc marqué le démarrage, par le Culpac, de la campagne pour la sensibilisation aux droits humains et la démocratie pour accompagner l'Etat de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

«La quinzaine de la paix pour tous est destinée surtout à la jeunesse pour son avenir, car nous tenons à la conscientiser pour son regard vers 2030 dans sa marche durant la septième décennie de l'Indépendance de la République démocratique du Congo... Sans éducation, la jeunesse ne pourra avancer, et nous félicitons le chef de l'Etat pour son engagement en faveur de la gratuité de l'enseignement de base... », a souligné Daniel Santu Biko. Il a fait part de la mise en place d'un groupe des volontaires pour la paix, les droits humains et la démocratie pour renforcer l'Etat de droit.

Et d'annoncer et exhorter : « Dans les mois à venir, nous organiserons la conférence de la jeunesse concernant la septième décennie de l'Indépendance de notre pays afin de responsabiliser cette jeunesse pour son futur en bannissant les erreurs du passé de la politique de notre pays. Nous devons nous aimer pour avancer au profit du développement de notre pays. Cessons de mettre des barrières qui retardent la progression de notre pays. Depuis plus de soixante ans règnent l'égoïsme et la cupidité dans tous les domaines ».

Serge Bahati, ambassadeur international de la jeunesse pour paix

Au cours de cette cérémonie, le Culpac a élevé Serge Bahati au rang d'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix pour les pays des Grands lacs africains. « Il a la mission de sensibiliser la jeunesse de cette région à créer et perpétuer l'esprit de paix, car nous vivons toujours ensemble avec nos pays voisins dans notre région en Afrique... », a laissé entendre le directeur général Daniel Santu Biko du Culpac.

Dans le moment de sa prise de parole, le nouvel ambassadeur international de la jeunesse pour la paix a, entre autres, déclaré : « Il est important de cultiver une atmosphère de paix afin de permettre aux Congolais et Congolaises dans leur diversité en particulier et à toutes les nations de trouver des solutions viables et durables. Il est en effet primordial d'être en accord entre nous afin de produire des solutions idoines aux maux de notre temps... la donne démographique du continent africain nous informe que le berceau de l'humanité est l'espace le plus jeune et qui dit jeunesse sous-entend vitalité, témérité, résilience, impatience et ignorance passive... ».

La jeunesse, a-t-il ajouté, fait face à des défis tels que le réchauffement climatique, l'inégalité des richesses, le terrorisme, le chômage, l'incertitude et la désinformation. Aussi doit-elle être encadrée autour des valeurs de paix afin d'éviter d'être un danger pour son futur. « J'appelle la jeunesse de la région des Grands lacs et de tout horizon de s'approprier ce mandat de la paix en cultivant la tolérance, l'unité, charité et le pardon... cultivons la paix afin de se préserver collectivement », a conclu Serge Bahati.