Congo-Kinshasa: Santé - Les experts des programmes nationaux formés en infodémiologie

Le Programme national de vaccination (PEV), en collaboration avec le projet M-Rite financé par l'Usaid, organise, depuis vendredi dernier, un atelier de formation des formateurs nationaux sur la gestion de la désinformation relative aux vaccins anti-covid-19 en RDC.

L'objectif de cette formation qui va prendre fin ce 21 juillet 2021 est de renforcer les capacités des cadres du niveau central et des partenaires en infodémiologie et la gestion des rumeurs pour réduire la désinformation et promouvoir la diffusion d'informations fiables sur la covid-19 en République démocratique du Congo (RDC). Selon le Dr Albert Muya Dibaya, expert en infodémiologie, en réalité, on va former une équipe au niveau national qui va se déployer au niveau des communautés en province afin qu'ils soient capables de pouvoir bien gérer les rumeurs.

Pour sa part, le Pr Alimasi Christophe, conseiller en communication pour le changement social et comportemental du projet M-Rite, quand on parle du coronavirus aujourd'hui, il présente deux problèmes majeurs. " La pandémie est une maladie qui concerne tous les États mais à côté de ça, il y a une autre maladie non seulement sur le plan physique mais aussi mental" , a-t- il indiqué.

La façon dont l'information circule actuellement, a-t-il fait savoir, leur pousse à dire qu'il y a également une épidémie qu'on appelle en termes de communication l'infodemie, c'est-à-dire la circulation exagérée de fausses informations, de vraies informations. " Nous, en tant que spécialistes de communication , nous nous sommes dit qu'il faudrait renforcer l'équipe du PEV dans la gestion des rumeurs , de la désinformation pour surtout avoir la confiance de la population à accepter la vaccination et à se faire vacciner ", a -t-il souligné

Il faut dire qu'à l'heure des réseaux sociaux et de globalisation, la désinformation a propos de la pandémie mondiale de covid-19, a atteint des niveaux jamais égalés . Le phénomène de l'infodémie a pris des proportions telles qu'il faut réagir pour contrecarrer la désinformation qui peut mettre en échec les mesures de santé publique. Il faut retenir que les participants à cet atelier se recrutent parmi les experts du PEV, CREC, PNCPS, Unicef, village reach, OMS, M-Rite, Breackthrough action , OIM, société civile et Sanru.