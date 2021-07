Congo-Brazzaville: Défense - Le commandement militaire édifié sur le programme d'actions prioritaires

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a, au cours d'une communication le 20 juillet, présenté au commandement militaire les différents défis à relever dans le court et moyen terme.

Dans le cadre des objectifs prioritaires du ministère, a-t-il indiqué, l'action portera sur les priorités à court et moyen terme. Ainsi, à court terme, c'est-à-dire, dans les 12 prochains mois à compter de juin 2021, l'action visera cinq objectifs prioritaires, notamment le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public ; la mise en place du génie militaire qui devra concourir à la vie économique et sociale ; la sécurisation des frontières liquides ; la consolidation et l'aménagement des infrastructures.

Il est également prévu de mettre en exergue l'encadrement éthique portant sur la gouvernance publique qui rassemble les mesures et les règles permettant d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Dans le cadre de l'objectif de réduction du train de vie de l'Etat, la gouvernance au ministère de la Défense nationale va porter sur la finalisation des travaux de réformes organisationnelles ainsi que leur mise en œuvre ; la finalisation des travaux des ressources humaines, avec l'élaboration des statuts particuliers des personnels et la maîtrise des ressources budgétaires par le respect strict de l'orthodoxie financière.

A cela s'ajoutent la rationalisation des dépenses, l'éradication des fraudes à la solde, la mise en œuvre rigoureuse de la règlementation relative à la maîtrise des effectifs soldés et nourris, le respect de toutes les réglementations en vigueur et des procédures administratives y compris leur simplification de manière à rationaliser les actes de commandement et de gestion, le renforcement des capacités des personnels en matière de gestion administrative et financière, la mise en œuvre des réformes sur la gestion des équipements et des infrastructures.

« Dans ce sens, la relance attendue en accord avec le ministère en charge des Fnances sur l'opérationnalisation du centre autonome de décompte de la solde (CADS), la systématisation des mécanismes de suivi et d'évaluation dans la réalisation des projets, relèvent, entre autres, de l'impératif de bonne gestion », a déclaré Charles Richard Mondjo.

Par ailleurs, il a exhorté les cadres sous tutelle à s'approprier le principe de l'exemplarité des hauts dirigeants prôné par le président de la République, qui selon lui doit être le référentiel dans leur action.