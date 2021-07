Congo-Brazzaville: Fiscalité - Un atelier de sensibilisation aux impôts s'est tenu dans la ville océane

Les travaux ont débuté le 19 et s'achèvent ce 21 juillet sous la direction de Jean Louis Banthoud et de Benoit Ngayou respectivement représentant du préfet de Pointe-Noire et coordonnateur du projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité (Padec).

L'objectif de cet atelier consiste à dégager la cartographie des impôts et taxes payés par les entreprises, personnes physiques ou morales ; l'importance du paiement en ligne des impôts et taxes ainsi que d'un guichet véritablement unique dans le processus de la sécurisation des recettes publiques.

Dans son mot de circonstance, Benoit Ngayou a rappelé que le gouvernement congolais a institué un guichet unique de paiement des impôts, taxes, droits de douane et des redevances, à travers la loi n°66-2020 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021 et une plateforme E-TAX a été lancée officiellement le 1er juillet 2020 par le ministère chargé des Finances. «Comme vous pouvez le constater, l'amélioration du climat des affaires est devenue la condition sine qua non du développement du Congo. C'est pourquoi, au nom de la Banque mondiale, je réitère le soutien de Padec aux actions tendant à rendre la République du Congo attractive », a-t-il déclaré.