Cote d'Ivoire: Tabaski 2021 - Bouaflé et Man font des bénédictions pour Alassane Ouattara

À l'instar des musulmans du monde entier, les fidèles de Bouaflé ont célébré ce mardi 20 juillet 2021, l'Aïd-el Kébir ou la fête de la Tabaski.

Dans une ambiance empreinte de spiritualité, hommes, femmes et jeunes, tous dans leurs plus beaux boubous, se sont donnés rendez-vous dès 8 heures à la grande mosquée située au centre-ville, pour sacrifier à la prière avant de procéder à l'immolation des moutons.

À la fin de la prière, l'imam Idriss Konaté a exprimé toute la gratitude de la communauté musulmane de Bouaflé au Chef de l'Etat Alassane Ouattara pour tous les efforts qu'il consent pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire et particulièrement pour la Marahoué.

« Ici à Bouaflé, capitale de la Marahoué, nous ne cesserons jamais de dire merci au Président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour nous. Il a démontré qu'il est le fils le plus digne, le fils respectueux de la parole donnée », a insisté l'homme de Dieu. Avant de formuler des vœux de parfaite santé, de paix, de longévité, de succès et de bonheur à l'endroit du Chef de l'Etat, du gouvernement et de tous les cadres et surtout à l'endroit du député de Bouaflé Koné Issiaka qui a offert 50 moutons à la communauté musulmane de la ville.

Saisissant cet instant de bénédictions, le député Koné Issiaka dit Chico a, au nom des populations, salué l'engagement et le soutien de la communauté musulmane de Bouaflé au Président de la République Alassane Ouattara. Il leur a ensuite réaffirmé toute l'admiration qu'a le Président de la République pour ses frères et sœurs de la Marahoué.

« Le Président sait ce que représente Bouaflé et la Marahoué pour lui. C'est pourquoi il a réservé sa dernière visite d'État à notre localité. Il sera toujours à vos côtés afin de toujours bénéficier de vos bénédictions qui lui sont chères. Il nous demande d'être toujours à vos côtés », a indiqué le député Koné Issiaka. Avant d'exprimer le soutien des élus et cadres de Bouaflé aux guides religieux et à l'ensemble des fidèles musulmans venus nombreux à la grande mosquée.

Présent à cette cérémonie, le préfet de la région de la Marahoué, préfet du département de Bouaflé, Gombagui Gueu Georges, a exhorté les musulmans à poursuivre leurs actions en faveur de la cohésion sociale locale en leur demandant de prier sans relâche pour la consolidation de la paix dans le pays. Il les a remerciés pour les bénédictions formulées à l'endroit du Président Alassane Ouattara.

Aussi a-t-il félicité le député de Bouaflé, Koné Issiaka pour ses actions en faveur de la cohésion sociale et la paix. Il a réitéré le message de paix des premières autorités du pays. « Que tous les cœurs soient désarmés et que nous parlions de paix et de réconciliation. Unissons nos prières pour que tous nos vœux, tous nos projets soient portés à Dieu et soient exaucés et que surtout, il y ait la paix », a déclaré le préfet.

À la grande mosquée de Man, le sermon de l'imam Laye Moussa, principal orateur, s'est articulé autour de la paix sociale et la concorde. Les musulmans de la cité du Tonkpi ont prié et formulé des bénédictions à l'endroit du Président de la République Alassane Ouattara et des autorités administratives.