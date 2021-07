Algérie: Commerces - Suivi quasi total de la permanence dans les wilayas de l'Est

Constantine — Le programme de la permanence des commerces a été suivi à raison de 99,94 % durant le premier jour de l'Aid El Adha dans les sept (7) wilayas de l'Est du pays relevant de la Direction régionale du commerce implantée à Batna, a-t-on appris mardi auprès de cette direction.

Dans ce contexte, le chef du service de planification au sein de la Direction régionale du commerce de Batna, Achour Bouzida, a déclaré à l'APS qu'un taux de suivi de l'ordre de 100% a été enregistré dans les wilayas de Tébessa, Khenchela, Biskra, Constantine, Batna et Oum El Bouaghi, tandis qu'un taux de 96,34 % a été enregistré dans la wilaya d'Ouled Djellal.

Selon le même responsable, le programme de la permanence a été "largement respecté" en dépit de la situation sanitaire que vit le pays en cette période marquée par la propagation de la Covid-19, affirmant que des procédures strictes ont été prises à l'encontre des propriétaires de trois (3) boulangeries n'ayant pas respecté cette permanence dans la wilaya d'Ouled Djellal.

Les réquisitions ont concerné, entre autres, 723 boulangeries dans ces mêmes wilayas, 3.106 commerces d'alimentation générale et de fruits et légumes, 45 minoteries et 17 laiteries, a détaillé le même responsable.

Aussi, six (6) unités de vente d'eau minérale et pas moins de 1.853 commerces de diverses activités, dont notamment des stations service, des kiosques et des restaurants sont concernés par cette permanence visant à assurer un service minimum aux citoyens pendant cette fête religieuse, a ajouté la même source.

Pour rappel, cette permanence intervient en application des dispositions de l'article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales pendant les fêtes nationales et religieuses, a-t-on noté.