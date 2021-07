Algérie: Natation/championnat de France "Open" - Syoud décroche l'argent sur le 400m quatre nages

Dunkerque (France) — Le nageur international algérien Jaouad Syoud (Olympic Nice), a décroché mardi la médaille d'argent sur le 400m quatre nages, lors de la 4e journée du championnat de France d'été "Open" en grand bassin (50 m), qui se déroule du 17 au 22 juillet à Dunkerque.

Sayoud avec un chrono de (4:19.91) a été devancé par le Français Emilien Mattenet (4:16.94), alors que la médaille de bronze est revenue à Tom Remy (4:20.96).

Le natif de Constantine a réalisé cinq minima "B" qualificatifs aux Mondiaux d'Abu Dhabi (décembre 2021) et Fukuoka (mai 2022), à savoir, le 100 m et 200 m papillon, le 200 et 400 m quatre nages et 200m brasse.

Pour rappel, Syoud, qui a réalisé les minima "B" du 200 m et 400 m quatre nages, et du 100 m et 200 m papillon, a échoué à se qualifier pour les Jeux olympiques Tokyo-2020 (23 juillet - 8 août), en raison des restrictions imposées par la Fédération internationale (FINA), en raison de la pandémie du Covid-19.