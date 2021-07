Algérie: Le président Tebboune présente ses vœux aux éléments de l'ANP et des différents corps de sécurité et au corps médical

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté mardi ses vœux aux officiers et soldats de l'Armée nationale populaire (ANP) et aux éléments des différents corps de sécurité et au corps médical, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Adha.

"Aïd Moubarek à tous les officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée nationale populaire (ANP) digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), particulièrement à ceux qui veillent à la protection des frontières de notre patrie dans toutes nos unités et régions militaires", a écrit le président Tebboune sur sa page officielle facebook.

"Je félicite mes enfants mobilisés dans les corps de la Gendarmerie nationale, de la police, de la protection civile et des douanes, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Adha", a ajouté le président de la République.

Le président Tebboune a également souhaité "une bonne fête de l'Aïd el Adha au corps médical et paramédical". "Aid moubarak à tous nos médecins et paramédicaux, vous qui luttez, au quotidien, et sans relâche contre la pandémie de la Covid-19, et grâce à qui notre système de santé est resté debout, je vous remercie pour tous vos sacrifices", a écrit le président Tebboune.