Ile Maurice: Harvesh Seegolam - «L'indépendance de la Banque centrale est un principe sacro-saint»

Afin d'endiguer la crise, la Banque de Maurice a dû adopter un éventail de solutions conventionnelles et non conventionnelles. Car il fallait agir urgemment, se concerter et trouver des solutions réelles à des problèmes inédits.

C'est en substance ce qu'affirme le Gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, à Business Magazine. Commentant les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) selon lesquelles il faudrait que la Mauritius Investment Corporation passe sous le contrôle de l'État et soit financé par la politique budgétaire, il soutient qu'à ce stade, il est impératif de conserver l'institution comme une subsidiaire de la Banque de Maurice afin qu'elle puisse soutenir les entreprises systémiques et viables touchées par la pandémie et créer de la richesse pour les générations à venir.

