Maroc: Guercif - L'ONEE s'emploie à assurer la continuité de l'approvisionnement du Centre de Mazguitam en eau potable

Oujda — L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE-Branche Eau) a annoncé qu'en raison de la canicule excessive dans le Royaume, qui coïncide avec l'Aïd Al-Adha, la demande en eau potable devient de plus en plus forte dans le Centre Mazguitam (province de Guercif), où la consommation dépasse la capacité de production, surtout pendant les périodes de pointe.

L'Office a expliqué dans un communiqué que cette augmentation de la demande provoque une diminution de la pression de l'eau potable pouvant aller jusqu'à l'interruption pour les points d'approvisionnement en haute altitude (douars kandbourou et Bouhlalifen) et les constructions à plusieurs étages.

Dans le cadre des efforts visant à assurer la continuité de l'approvisionnement en eau potable des habitants du Centre de Mazquitam et en prévision de l'Aïd Al-Adha, l'ONEE a pris une série de mesures proactives portant principalement sur la sécurisation des réserves en eau potable en remplissant les réservoirs, et la mobilisation des équipes d'exploitation et des moyens techniques et logistiques pour assurer une intervention rapide, si nécessaire.

Les mesures prises concernent aussi l'approvisionnement des habitants des douars kandbourou et Bouhlalifen en eau potable à partir de camions-citernes qui ont été mis à disposition à cet effet depuis le 19 juillet courant en coordination avec les autorités locales.

A cet égard, le bureau appelle ses clients à rationaliser leur consommation d'eau potable, assurant que ses équipes vont conjuguer les efforts pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable du Centre.

Selon le communiqué, les services de l'Office restent à la disposition des clients, et pour plus d'informations il faut contacter les numéros suivants : 06.10.20.36.09 ou 07.67.83.57.30.