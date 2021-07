Madagascar: Cabaret - Tif a Tif sur le devant de la scène

S'adaptant à toute situation, le duo de Tif a Tif reprend le chemin du cabaret. Histoire de garder le contact avec les fans et fabriquer de nouveaux souvenirs, Micky et Chriscy se retrouveront sur la scène du Karibotel - Twenty Six Analakely vendredi.

Ces deux jeunes femmes qui ont su préserver la popularité de leur groupe durant plus de vingt ans, donneront un second souffle à leurs tubes et leurs meilleurs morceaux.

Entre « Gadran'ny fitia », « Fitia tsy manam-petra » et leurs autres titres, les inconditionnels verront le girls band sous son meilleur jour. Les deux chanteuses constitueront leur répertoire avec les titres demandés par le public, essentiellement constitué par des trentenaires nostalgiques de leur jeunesse. Un petit moment intimiste en attendant les grands rendez-vous comme ceux qui leur ont permis de forger une notoriété de fer et une longévité dans le microcosme du showbiz.