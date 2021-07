Madagascar: Concert - Le groupe Rak Roots reprend à Tamatave

Rak Roots et son groupe seront sur la scène du Calypso Hotel & Spa Tamatave à la fin de ce mois de juillet. Le chanteur le plus productif de la jeune génération n'a pas foulé la moindre scène ces derniers temps, hormis un petit passage à l'Olympia Festival Music à l'occasion de la fête de la musique organisée par la RDJ et Orange Madagascar.

Cette absence est quelque part due à la fermeture des salles de spectacle pendant une longue période. Aujourd'hui, la situation a bien évolué et Rak Roots compte rattraper le temps perdu. Ainsi, la reprise est lancée avec ce concert annoncé pour le 31 juillet 2021. Du côté de l'écriture et du travail en studio, le chanteur a mis en ligne deux titres durant ce mois : My Lovely et Mirana.

Deux chansons dans la même lignée que ses précédents tubes où il est toujours et encore question d'histoire de cœur. Une formule appréciée par le jeune auteur-compositeur et qui marche plutôt bien autant auprès des animateurs radio que de ses fans. A noter cependant que le maintien de cette date dépendra essentiellement de l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar. C'est d'ailleurs ce que craint la majorité des organisateurs événementiels en cette période trouble. En tout cas, si l'événement devait être annulé, nous vous tiendrons au courant.