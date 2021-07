Madagascar: Football et développement - La commune d'Andoharanofotsy donne l'exemple

A défaut de pouvoir compter sur le soutien des grandes entreprises et sociétés, la commune d'Andoharofotsy a choisi de prendre les taureaux ou plutôt les Barea par les cornes en matière de développement du football et ce dans la foulée du Velirano 13 du président Andry Rajoelina.

Un choix logique après les efforts déployés par l'Etat dans la construction des 30 stades synthétiques.

La Commune rurale d'Andoharanofotsy, du moins pour l'instant car elle a la stature d'une commune urbaine de part les actions menées tambour battant par le nouveau maire Tota Henintsoa Rakotoarimanana, donne l'exemple en matière de développement du football par le truchement de son Centre de Formation de Football Andoharanofotsy.

Efforts de la population. Et après la qualification de son équipe première aux huitièmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar, la commune, grâce aux efforts conjugués de la population dans le paiement des impôts, a pu s'offrir le luxe d'acheter sur fonds propres un car de transport pour les footballeurs mais aussi pour le transport d'écoliers.

Un car de marque Hyundai County qui a fière allure et a été présenté à la population d'Andoharanofotsy, lundi, en présence du sénateur Richard Ramanambitana intarissable sur les bienfaits tirés de la pratique sportive et reconnaissant sur les aides du Président Andry Rajoelina.

« Le sport est un passage obligé pour une meilleure éducation de nos jeunes et cela explique les efforts du Président Andry Rajoelina », explique Richard Ramanambitana avec sa verve habituelle.

Les Rasoanaivo en renfort. Auparavant, le maire Tota a tenu à remercier publiquement le président de la République qui a déjà offert à la commune un camion benne et cinq bacs à ordures. Et de revenir sur le club du CFFA qui ambitionne d'aller le plus loin possible dans cette Telma Coupe de Madagascar.

Il a d'ailleurs mis le paquet en recrutant les services de deux techniciens confirmés notamment Titi et Rado Rasoanaivo. Et quand on sait que l'effectif du CFFA a du potentiel, on s'attend à voir ce club se hisser au plus haut niveau.

Outre les deux gardiens Damien et Chrétien, il y a aussi des grands joueurs tels Bonnard d'Elgeco Plus qui excelle dans son rôle de piston gauche, ou encore Rinho qui rentre des Seychelles sans oublier Baggio, le capitaine de Fosa Juniors qui est en partance pour un club réunionnais. Bref, tout semble en place pour permettre à cette équipe de monter sur la plus haute marche. Il reste toutefois des adversaires redoutables encore en lice pour ne citer que l'AS Adema et le COSFA, les seuls rescapés des playoffs.