Madagascar: Ambohimanarivo - Un père de famille tué par balles

Un quadragénaire domicilié à Antsahamaria, fokontany d'Ambohimanarivo - commune rurale de Tanambe - district d'Amparafaravola, a trouvé la mort lors d'une attaque à main armée commise par des bandits vendredi soir.

Il a reçu des balles au niveau de la tête et a été blessé par armes blanches au cours d'une agression violente à son domicile vers 19 heures 30 minutes, alors que lui et sa famille s'apprêtaient à dormir. Huit malfaiteurs armés de deux fusils de chasse et d'armes blanches ont pris d'assaut le domicile familial du collecteur. Les malfrats ont escaladé le mur à l'aide d'une échelle. Deux employés de la famille se trouvaient dans la cour de la propriété à ce moment-là.

« On n'a rien pu faire, ils étaient armés et nous ont demandé où se trouvait la chambre du patron. Tremblant de peur, je n'ai même pas pu prononcer un mot et ils sont entrés violemment dans la maison... », raconte ce témoin. Les voleurs se sont dirigés vers la porte et l'ont défoncée. « Le monsieur avait entendu leur arrivée et s'est présenté avec un bâton devant la porte d'entrée de la maison.

Il a pris son courage à deux mains et a frappé le premier arrivé, il a lutté jusqu'à la fin pour protéger sa famille et sa demeure mais devant des malfrats armés, il a fini par succomber », a-t-il ajouté. Les voleurs ont réussi à dérober la somme de 11 millions d'ariary, quatre téléphones mobiles, un permis de conduire, les papiers d'une moto, et un CIN.

Les bandits ont vite quitté les lieux après avoir obtenu le butin. « On s'était cachés sous le camion qui stationnait dans la cour, et une fois les bandits repartis, nous avons cherché de l'aide... », explique le témoin. Avisés par le chef du fokontany d'Ambohimanarivo, vers 20 heures, 8 gradés et gendarmes commandés par CB se sont rendus sur place pour intervenir. A leur arrivée, les malfaiteurs avaient déjà évacué les lieux. Les gendarmes ont effectué un bouclage des lieux et ont commencé la traque des bandits. Une enquête est en cours, saisie par la brigade de Tanambe.