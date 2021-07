Madagascar: Abel Anicet quitte Ludogorets

Après avoir passé sept ans avec le club bulgare Ludogorets Razgrad, Abel Anicet Andrianantenaina annonce la fin de l'aventure. « Je vous écris cette lettre pour vous faire mes derniers adieux. A partir du 20 juillet 2021, je ne ferai plus partie de l'aventure Ludogorets », a-t-il posté hier sur Instagram.

Pourtant, le capitaine des Barea n'a pas encore dévoilé la suite de sa carrière, ni le nouveau club avec qui il va être pour la prochaine saison. Ce qui est sûr c'est qu'il ne prendra pas sa retraite à l'âge de 31 ans. Il a ajouté que « cela a été un réel plaisir de faire partie de Ludogorets durant ces 7 années qui ont été marquées par des défis et des triomphes....

Bien que je sois très enthousiaste à l'idée d'une meilleure opportunité que j'ai trouvée, je suis un peu ému à l'idée de quitter ce club et de me séparer d'une direction et de coéquipiers formidables comme vous, qui avez toujours été comme ma seconde famille ». Durant ces années, Abel Anicet est devenu le joueur le plus titré parmi les expatriés. Il a remporté pour la septième fois le sacre du championnat de Bulgarie de football avec les Aigles. Il était l'une des pièces maîtresses de Ludogorets et a participé largement à la victoire de son équipe.

« Je remercie tout le monde, la direction, les entraîneurs, le personnel et tous les joueurs pour votre soutien ,et pour les conseils et l'amitié que vous m'avez apportés au cours de ces années. Vous me manquerez sûrement, ainsi que notre interaction. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau à l'avenir et je vous souhaite le meilleur et le plus grand succès », soutient-il dans un message d'adieux à son club.