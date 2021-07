Ile Maurice: Ils tentent de vendre du cannabis à des officiers de l'ADSU

Le réseau d'informations de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle a fonctionné. Cette équipe, menée par l'inspecteur Harry Appasamy, a procédé à l'arrestation de Warren Hans Miguel Lemince, 23 ans et Jean Pascal Gregory Anthony, 21 ans, qui habitent respectivement à Le Hochet, Terre-Rouge et Riche-Terre.

Ils se trouvaient sur les aires de stationnement d'un supermarché sis à Terre-Rouge, en fin d'après-midi du lundi 19 juillet, et proposaient de vendre du cannabis, pour la somme de Rs 80 000, à des policiers se faisant passer pour des acheteurs.

Le même jour, dans la soirée, à Grand-Gaube cette fois, sur le parking d'un hôtel, Vilesh Husraj, un cuisinier de 21 ans habitant Grand-Baie, proposait lui deux sachets de cannabis à ces policiers pour un montant de Rs 120 000...

Ces deux opérations de l'ADSU de la division sud étaient placées sous la supervision de l'assistant surintendant de police, Rajendranath Jhurry. Après avoir pris rendez-vous avec les présumés dealers, l'équipe s'est rendue au supermarché de Terre-Rouge.

Il était aux alentours de 16 heures. Les deux jeunes sont arrivés à moto. Les policiers se sont approchés de Warren Lemince, qui est aide-chauffeur et Gregory Anthony, un metal worker, pour 'conclure' la transaction. Les suspects ont été coffrés peu après. Un sachet plastique contenant 88.8 grammes de cannabis et la somme de Rs 1 575 soupçonnée de provenir de la vente de la drogue ont été saisis. Un téléphone cellulaire et la motocyclette également.

Puis, dans la soirée, aux alentours de 22 heures, les policiers se sont rendus dans un luxueux hôtel à Grand-Gaube. Ils avaient rendez-vous avec un autre présumé dealer, qui leur a proposé de leur vendre du gandia. C'est ainsi que Vilesh Husraj a été arrêté.

Les trois suspects ont passé une première nuit en cellule policière au poste de police de Rivière-des- Anguilles. Ils ont été traduits devant le tribunal de Pamplemousses, hier, mardi 20 juillet. Ils répondent d'une accusation provisoire de trafic de drogue. Ils ont été reconduits en cellule.