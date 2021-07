Burkina Faso: Solhan - Le nouveau ministre de la Sécurité sur le terrain

Il s'est agi pour le ministre MAXIME KONE, face aux multiples défis sécuritaires et des exigences inédites auxquelles sont confrontées les forces de sécurité et sur les instructions du Président du Faso SEM Roch Marc Christian Kaboré , de venir à Solhan pour constater, de visu, les conditions de vie et de travail du nouveau détachement de la Gendarmerie Nationale déployé il y a juste une semaine.

Une démarche qui permettra au ministre de la sécurité la prise de bonnes décisions favorisant le renforcement de l'efficacité de ses hommes appelés à sécuriser la ville, ses alentours et les différents axes pour le retour des populations à Solhan, le poumon économique du YAGA.

A l'occasion, MAXIME KONE a enregistré les besoins des éléments du détachement et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Il les a félicités pour leur engagement et leur dévouement avant de les assurer du soutien des plus hautes autorités de notre pays.

Après le détachement, MAXIME KONE et sa suite sont allés à la rencontre du Chef de Solhan, des autorités municipales et des populations. Au cours des échanges, il les a, une fois de plus, assuré du soutien des plus hautes autorités du pays avant d'insister pour les inviter à coproduire la sécurité avec le nouveau détachement de la Gendarmerie Nationale.

Le Premier Adjoint au maire tout comme le chef de Solhan ont soutenu, dans leurs prises de paroles, que la présence du détachement de la Gendarmerie Nationale est un grand ouf de soulagement pour eux. « La population entame un retour » indiquera le Premier Adjoint au maire, Issouf Sow et le chef de Solhan de préciser les attentes des populations : « nous sollicitons la présence permanente des forces de Sécurité. Nous ne voulons plus que ce soit quelque chose de ponctuelle ».

Le Premier Adjoint de l' Edile de Solhan en a profité pour remercier largement le gouvernement, les bonnes volontés et tous les burkinabè qui se sont investis pour venir en aide aux populations de sa commune suite au drame qu'elle a connu.

Le ministre MAXIME KONE et sa suite ont achevé leur visite en allant se recueillir sur la fosse commune où ont été inhumées les victimes de l'attaque barbare et inhumaine de Solhan.

Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle /MSECU