Sénégal: Prière Tabaski à Ziguinchor - Le Prophète Ibrahim donné en exemple aux fidèles

L'imam de la grande mosquée de Ziguinchor, Chérif Ismaël Aïdara, a mis à profit la célébration de la fête Tabaski pour inviter les fidèles musulmans à se conformer « quelles que soient les circonstances » aux préceptes du Prophète Ibrahim. Celui-là même reconnu par toutes les religions révélées.

ZIGUINCHOR- Il avait une foi inébranlable en Dieu ! Il était un prophète monothéiste et appelait son peuple à adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Il était et demeure un Prophète reconnu par toutes les religions révélées (l'Islam, le Christianisme et le Judaïsme). Bref, Ibrahim, dont on commémore le sacrifice, est vu par certains comme la vertu incarnée.

Donc, un Prophète qui s'est toujours conformé aux commandements avant même, dit-on, qu'ils ne soient pas révélés. C'est ce grand Prophète de l'Islam et des autres religions que l'imam de la grande mosquée de Ziguinchor a donné en exemple aux fidèles musulmans qui ont pris d'assaut ce matin, ladite maison de Dieu à l'occasion de la fête de Tabaski. D'après le religieux, le Prophète Ibrahim est idolâtré de tous pour sa foi en Dieu, sa discipline, sa résilience, son franc-parler, l'amour de son prochain, le courage etc.

Aussi, a-t-il indiqué que, tout bon musulman doit avoir en bandoulière toutes ses valeurs et les appliquer au quotidien. «Quand on est musulman on doit chercher à connaître qui était le Prophète Ibrahim. Ce dernier connu pour ses positions véridiques sur l'Islam disait toujours la vérité à son peuple et ne cessait d'adorer Allah. C'est quelqu'un qui avait la foi en Dieu.

A notre tour, nous devons aussi faire de même. En plus, celui qui se dit musulman doit toujours dire la vérité. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, l'idéal, c'est de dire la vérité », a recommandé Chérif Ismaël Aïdara.

L'imam de la grande mosquée de la capitale régionale de Sud dont une grande partie du sermon a été consacrée au Prophète Ibrahim mais aussi au sens et à l'origine de la célébration de la fête de Tabaski a recommandé à tous les musulmans de se plier aux enseignements du Prophète Ibrahim, de cultiver davantage leur foi en Dieu mais également de se soumettre uniquement à Allah. Car, a-t-il dit, Dieu a créé l'homme à son image et que nul n'a le droit faire entorse à toutes ses recommandations.