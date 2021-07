Congo-Kinshasa: La nouvelle équipe dirigeante déjà opérationnelle /BCC - Malangu Kabedi Mbuyi, Dieudonné Fikiri et de William Pambu chez Sama Lukonde

La nouvelle équipe dirigeante de la Banque Centrale rassure le Premier Ministre Sama Lukonde de sa détermination à agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement.

Après avoir procédé à la cérémonie de remise et reprise avec l'équipe sortante, la nouvelle équipe dirigeante de la Banque Centrale du Congo (BCC), conduite par Madame le gouverneur Malangu Kabedi Mbuyi, a présenté au Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde ses civilités. C'était au cours d'une audience ce lundi 19 Juillet 2021, à la Primature, en présence du Ministre des Finances et de la vice-ministre des Finances.

"Il y a eu remise et reprise ce matin à la Banque Centrale du Congo. Nous avons bien apprécié et remercié son Excellence Monsieur le Premier Ministre de nous recevoir, en compagnie de Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et en présence de son Excellence Madame la vice-Ministre des Finances. C'était simplement pour lui présenter nos civilités et exprimer nos remerciements par rapport à la confiance que le Chef de l'Etat a placée en moi pour cette fonction exaltante et aussi pour la nomination de la nouvelle équipe de direction à la Banque Centrale du Congo", a déclaré la nouvelle gouverneure de l'Institut d'émission en RDC.

Aussi, Madame Malangu Kabedi Mbuyi a-t-elle dit que son équipe entend s'impliquer « efficacement » dans la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement que dirige le Premier Ministre Sama Lukonde.

"Nous prenons cette fonction avec beaucoup d'humilité. Nous sommes conscients que cette lourde responsabilité, parce qu'il s'agit de s'assurer que la Banque Centrale contribue efficacement, par ses actions, à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement. Et donc comme je l'ai dit, c'est avec humilité et enthousiasme que nous prenons la tâche et nous ne pouvons que dire que les espoirs sont permis. Nous allons toute suite nous mettre au travail, pour arriver à montrer que nous avons mérité la confiance qui a été placée en nous", a-t-elle conclu.

C'est depuis le lundi 5 juillet 2021 que la nouvelle équipe dirigeante de la Banque Centrale du Congo, constituée outre de Madame Malangu Kabedi Mbuyi, de Dieudonné Fikiri Alimasi et de William Pambu Pambu, respectivement premier et deuxième vice-gouverneur, et de 8 administrateurs, a été rendue publique, à la suite d'une ordonnance signée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle gouverneure Mme Malangu Kabedi Mbuyi, remplace à ce poste important, Déogratias Mutombo, nommé PCA à l'ARCA (Autorité de régulation et de contrôle des assurances).