Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le budget du troisième Plan de riposte estimé à 16 milliards de FCFA

Le coût global de 16 089 862 011 FCFA proposé pour financer l'exécution du troisième Plan national de riposte à la Covid-19 permettra, entre autres, de mettre un accent sur la campagne de vaccination qui doit atteindre 60% de la population.

La surveillance épidémiologique et points d'entrée, laboratoire et recherche, la prise en charge des cas et la continuité des services, la prévention et le contrôle des infections, la mobilisation sociale et la communication sur les risques, vaccination, logistiques et finances, sécurité font partie des différents piliers sur lesquels va s'appuyer le troisième Plan national de riposte à la covid-19, selon le coordonnateur technique du comité national de riposte, le Dr Gilbert Ndziessi.

De tous ces piliers, la vaccination de la population reste la plus importante et elle seule résorbera plus de la moitié du budget global du Plan de riposte, soit près de 9 040 200 000 milliards FCFA. « La manière la plus efficace pour parvenir à réduire la propagation du virus au sein de la population c'est de réussir le pari de la vaccination à Brazzaville et Pointe-Noire, foyers épidémiologiques de la pandémie au plan national », a rappelé Gilbert Ndziessi, lors de la présentation provisoire dudit plan.

Après avoir suivi cette présentation, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a salué le contenu du document tout en invitant les participants à plus de pragmatisme dans l'élaboration d'un plan logistique clair et détaillé avant d'aller vers les partenaires et les populations cibles. « En identifiant les menaces de cette pandémie, on doit être à mesure de proposer les actions à mener. Cibler des objectifs non atteignables par nos capacités reviendrait à se vouer à un échec. Or, nous avons l'avantage que le gouvernement ait déjà donné son budget prévisionnel dans la lutte contre la pandémie. Il nous revient, de ce fait, de calibrer nos capacités par rapport au budget », a-t-il précisé.

Le ministre a néanmoins déploré le fait que la plupart des personnes vaccinées sont celles qui effectuent des déplacements hors du territoire national. Cela montre, a-t-il dit, que le dépistage massif ne se fait pas comme souhaité. Dans le même élan, Gilbert Mokoki a fait savoir qu'en observant la courbe de vaccination, on constate que le meilleur élève c'est la force publique, suivi de loin par les départements de la santé et de l'enseignement. « Si nous, le corps professionnel, hésitons à nous faire vacciner, c'est que nous ne demandons pas aux autres de le faire », a-t-il indiqué.

Ainsi, dans ce contexte de crise financière, Gilbert Mokoki a exhorté le comité technique à procéder à une budgétisation réaliste et à une programmation précise du Plan national de riposte, afin de gérer rationnellement les fonds qui seront mis à sa disposition.