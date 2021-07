Angola: Le vice-président de la République évalue la mise en œuvre des projets à Huambo

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, se rend jeudi à la province de Huambo, pour une visite de travail dans les communes de Mungo et Chicala-Choloanga, dans le cadre du suivi des actions de gouvernance locale.

Selon un communiqué de la vice-présidence parvenu mercredi à l'Angop, la visite vise à évaluer « in loco » la réalité sociale et économique de Mungo et Chicala-Choloanga, ainsi comme l'exécution des politiques de lutte contre les asymétries et la mise en œuvre de projets développés localement.

D'après le programme, le vice-président de la République va également tenir des rencontres avec les autorités locales et les représentants des communautés, ainsi que des visites d'entreprises socio-économiques dans les deux communes.

Dans le cadre de son agenda de suivi des actions de gouvernance locale, le vice-président de la République a déjà visité les communes de Curoca (Cunene), Baía Farta et Lobito (Benguela), Quiçama (Luanda), Caála (Huambo), Ambriz, Dande et Nambuangongo ( Bengo), Quibala (Cuanza Sul) et Cacongo (Cabinda).