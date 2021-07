Seychelles: Mango House devient la 4e propriété du Hilton aux Seychelles - Encore 2 autres sont prévus

Mango House Seychelles est le quatrième établissement touristique à ouvrir aux Seychelles sous la marque mondiale d'hôtels et de complexe hôtelier Hilton, tandis que la construction de deux autres a commencé, a déclaré un responsable de l'hôtel.

Sous sa marque de luxe LXR hotels & resorts, Hilton's Mango House Seychelles, situé en bordure de l'Anse Aux Poules Bleues à Baie Lazare dans sud de Mahé, a ouvert ses portes mercredi dernier.

Le président des hôtels Hilton Middles East, Afrique et Turquie, Jochem-Jan Sleiffer, a déclaré que « Mango House voit le lancement de la marque de luxe LXR de Hilton aux Seychelles, rejoignant nos propriétés Hilton et DoubleTree by Hilton qui accueillent déjà des clients. Deux autres -- Les hôtels Waldorf Astoria et Canopy by Hilton sont actuellement en cours de développement."

Il a ajouté que l'archipel de l'océan Indien occidental est depuis longtemps une destination recherchée par les voyageurs exigeants qui visitent les îles pour leur atmosphère tropicale vibrante et leur hospitalité de classe mondiale.

Le Waldorf Astoria sur l'île Platte et le Canopy au sud de Mahé, l'île principale, sont deux hôtels Hilton qui devraient être achevés d'ici 2023.

Le développement de l'hôtel Canopy a commencé à Anse à la Mouche et a déjà suscité des protestations de la part des habitants du quartier. Un groupe de résidents craignent que le développement de l'hôtel de 120 chambres n'affecte la protection de la zone humide, l'accès à la plage, la déviation des routes et les moyens de subsistance des habitants.

Les travaux de l'autre établissement touristique Hilton, Waldorf Astoria sur l'île Platte, d'un coût total de 100 millions de dollars, devraient se terminer d'ici la fin de l'année prochaine. Une fois prêt, l'établissement proposera une collection de 59 villas en bord de mer équipées de piscines privées.

Concernant l'expansion continue des marques Hilton Hotels aux Seychelles, Carlos Khneisser, vice-président du développement, Moyen-Orient et Afrique, du Hilton a déclaré que « les Seychelles restent incontestablement l'une des destinations les plus prisées au monde pour les voyageurs exigeants. Nous sommes fiers du rôle que nos équipes ont joué dans le développement durable des Seychelles, et ces nouvelles acquisitions, associés à Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts, offriront à nos clients une gamme sans précédent d'options expérientielles de classe mondiale parmi lesquelles choisir lors de la planification de ce qui est sûr d'être une visite inoubliable."

Lorsque les autres établissements touristiques seront achevés, Hilton disposera de six hôtels aux Seychelles.