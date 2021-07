Ile Maurice: Décès du jockey Juglall - «Rule the Night a fait trébucher mon cheval menant à notre chute»

«Tout comme moi, le jockey Juglall a été éjecté de son cheval lors de la 7e course. Ce qui s'est passé, c'est que le cheval Quatro Five Six qui se trouvait devant moi, a fait un saut et mon cheval a fait de même. Ce qui a par la suite ralenti le cheval Rule the Night qui a fait trébucher mon cheval. Ce dernier a perdu son équilibre avant de faire une chute, provoquant aussi celle de Rule the Night.»

Le jockey malaisien Benedict Woodworth qui s'était blessé (au coude) lors de la chute mortelle du jockey Nooresh Juglall au Champ-de-Mars, est revenu sur cet incident survenu le 15 mars, lors des travaux de l'enquête judiciaire tenus ce mardi 20 juillet devant la cour de district de Port-Louis.

Le jockey Woodworth explique tout d'abord que certains chevaux sont capables de faire des galops à longue distance, voire à 1400 mètres, et d'autres n'ont pas la même capacité.

Ainsi, la vidéo portant sur la chute fatale a été produite en Cour devant la magistrate Shavina Jugnauth où on peut voir que les trois premiers chevaux de la 7e course de la première journée de courses hippiques de la saison 2021n'avaient pas sauté le 'crossing' présent dans le Champ de Mars.

Fait confirmé par le jockey Woodworth. «I can confirm that the 1st three horses didn't jump the crossing and the two who jumped was Quatro Five Six et Golden Tractor (ce cheval qui était piloté par le jockey Woodworth), » precise-t-il.

Revenant sur la chute de son cheval et celle de Rule the Night, le témoin explique que cela s'est produit à 450 mètres du but. «Rule the Night, piloté par feu Nooresh Juglall, se trouvait derrière moi. I can see the third last horse from the race (Quatro Five Six). It looks the horse's body twisted to one side and I can see Golden Tractor also awkward. Rule the Night was the last horse and it looks it is very close to Golden Tractor, » dit-il, lui qui visionnait à plus d'une reprise les images.

«Comment le saut de Quatro Five Six peut-il affecter la monte de votre cheval lors de cette course ?» demande l'avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques.

Ce à quoi le témoin Woodworth répond que cela affecte la vitesse du cheval ou son élan de galop où il peut ralentir lors des courses. D'ajouter que Quatro Five Six et son cheval de la 7e course sont des nouveaux chevaux tandis que les trois premiers chevaux, ne le sont pas.

«Lors de la dernière séance, vous avez mentionné que des 'eye blinkers' sont utilisés sur des nouveaux chevaux dans le but de les rendre plus confiants lors des 'crossings'. Est-ce correct ?» demande l'avocat.

Question à laquelle le jockey Woodworth répond par l'affirmatif. «Oui, mais des 'eye blinkers' sont plutôt utilisés afin de les aider de mieux se concentrer dans les courses hippiques. Et de par ma lecture des images, seul Quatro Five Six portait des 'eye blinkers',» précise-t-il.

Ce dernier a également visionné la sixième course dans laquelle il pilotait River Thames et il confirme qu'un jockey est tombé de son cheval peu avant la 7e course. «It looks that the horse is running away from something or shying away and the jockey who fell off his horse was also a rider during the 7th Race.»

La séance a été ajournée à mardi le 27 juillet où le jockey sera soumis aux questions de Me Yahia Nazroo qui représente les intérêts de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure (MTCSL) et celles de la magistrate.

Et aussi aux celles du Dr Maxwell Monvoisin qui avait pratiqué l'autopsie sur le jockey Juglall et qui avait attribué son décès à de multiples blessures et qui sera appelé le 3 août.