Ile Maurice: NPQC - Quatre grands gagnants représenteront Maurice à la 46e Convention Internationale des Cercles de Contrôle

communiqué de presse

Les grands gagnants de la troisième de la National Productivity and Quality Convention (NPQC) 2020-2021 ont été annoncés aujourd'hui lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), à Ébène. Le thème du NPQC 2020-2021 est 'Pursuing Productivity and Quality amidst Covid-19'.

Les grands gagnants, qui ont été sélectionnés parmi huit gagnants dans trois catégories distinctes par un panel de jury international, sont :

Petites et moyennes entreprises (PMEs) privées, y compris les micro-entreprises : Nabridas et Box Manufacturing Ltd

Grandes entreprises privées : Archemis Ltd

Gouvernement, organismes parapublics et associations enregistrées : Rajiv Gandhi Science Center Trust Fund

Les grands gagnants de chaque catégorie ont reçu un trophée et un certificat de participation.

Ils représenteront Maurice à la 46e Convention internationale sur les cercles de contrôle de la qualité - 2021 (ICQCC-2021) à Hyderabad, en Inde.

Dans son allocution à l'occasion, le directeur exécutif du NPCC, M. Ashit Kumar Gungah, a félicité les grands gagnants tout en soulignant que tous les participants sont des gagnants. Il a déclaré que l'objectif principal du NPQC est de développer la culture de l'amélioration continue et de l'innovation. À cet effet, le Conseil a décidé que le NPQC sera désormais appelé le National Productivity and Quality Excellence Award (NPQE), a-t-il annoncé.

M. Ashit Gungah a souligné que le NPQE sera développé dans le but d'aider les organisations à s'adapter aux changements, transformations et perturbations auxquels elles sont confrontées chaque jour.

Le directeur exécutif a également fait remarquer que la pandémie de COVID-19 a engendré de nouveaux procédés d'opérations des organisations. Selon lui, la résilience est la clé du succès des entreprises en ces temps difficiles.

Il a indiqué qu'une centaine d'inscriptions ont été reçues pour le NPQC 2020-21 et plus de 51 étaient centrées sur la résilience des entreprises et axées sur des thèmes tels que : la continuité des activités, le lean management, l'innovation, entre autres.

Quant au ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah , qui est intervenu virtuellement, a félicité tous les participants pour leurs efforts visant à améliorer la productivité et les normes de qualité de leurs organisations respectives.

Le ministre a souligné que la Convention est une excellente plate-forme pour présenter la création de valeur à travers des projets d'amélioration de la productivité et de la qualité mis en œuvre par les PME, les grandes entreprises et d'autres institutions.

La Convention, a-t-il dit, motive les entreprises à s'efforcer par des efforts soutenus d'améliorer la productivité et la qualité en mettant l'accent sur le travail d'équipe et offre une opportunité d'apprentissage et d'échange d'histoires de réussite entre les participants.

S'agissant de la pandémie de COVID-19, il estime qu'il est nécessaire de se réadapter, de réorganiser et de remodeler.

Pour une reprise économique, la productivité, la qualité et l'innovation sont des facteurs clés qui aideront aussi à faire face à une rude concurrence, a-t-il souligné.

Le ministre Bholah a également appelé le NPCC à consolider ses actions pour améliorer la productivité et la compétitivité à Maurice.

Il a aussi réitéré la vision du gouvernement de maintenir la position du pays en tant que meilleure économie pour investir en Afrique et de prospérer pour une position plus élevée au niveau international.