Madagascar: Ankazobe - Disparition d'un Sprinter opérant sur une ligne suburbaine

Un véhicule de transport en commun opérant sur une ligne suburbaine a disparu à Ankazobe près d'un tournant appelé Ambolotarakely, hier.

La disparition s'est produite tôt le matin. Aussitôt avisées, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour constater les faits et ont ouvert une enquête. Une source affirme que la voiture se trouvait à la gendarmerie d'Ankazobe pour une observation. Depuis plusieurs semaines, une vague de vol d'automobiles et de deux roues a été remarquée dans la capitale et ses environs, apeurant les propriétaires des véhicules. Dans la majorité des cas, il s'agit de modèles récents. En outre, il n'y a pas de secteur ciblé spécifiquement, car les vols sont répertoriés sur l'ensemble de la ville. Les éléments recueillis lors des enquêtes ont révélé qu'il s'agit d'un réseau bien structuré.

C'est pourquoi, la police incite toujours les automobilistes à être vigilants face à ce phénomène. « Pour garantir la sécurité des véhicules, les automobilistes doivent adopter des gestes préventifs... », a expliqué une source auprès de la police nationale. « Dans la mesure du possible, il faut toujours stationner le véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé, et se munir d'un dispositif de sécurité comme un système d'alarme... », a-t-il ajouté. Selon la police, dans la plupart des cas, le vol d'un véhicule survient pour divers motifs.

Les voleurs en font l'acquisition pour les revendre en pièces détachées ou tel quel à une autre personne qui ne se doute de rien. Des malfaiteurs ont aussi recours au vol pour commettre un autre crime à l'aide du véhicule volé. La suite de l'enquête permettra de mettre la lumière sur cette affaire.