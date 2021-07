Gabon: Patrice Neveu attend la reprise avec impatience

Interviewé par nos confrères de l'Union, le sélectionneur national des Panthères du Gabon s'est livré à la traditionnelle séance de questions réponses, et est longuement revenu sur le National Foot.

Le technicien français a hâte que le championnat redémarre, lui qui cherche à étoffer son banc de touche afin d'avoir une large palette pour l'effectif qu'il compte mettre sur pied pour débuter les éliminatoires du CHAN, et apporter de la compétitivité au sein de la sélection pour la CAN en janvier prochain.

Il faisait parti du Directoire des assises consacrées au National Foot en mai dernier, et depuis la semaine dernière, il a été installé encore une nouvelle fois comme membre de la commission de suivi et d'évaluation, pour la continuité de ce qui avait déjà été entrepris lors des assises. Pour lui, des pistes de solutions ont été trouvées pour permettre au championnat local de perdurer et de gagner en terme de qualité. Patrice Neveu a promis d'ailleurs veiller à l'applicabilité des recommandations des assises, lui qui tient à avoir un effectif de qualité lors des prochaines échéances de la sélection.

L'ancien sélectionneur d'Haïti s'est dit également satisfait du fait que le championnat ait déjà trouvé une période de reprise, à savoir octobre 2021 pour qu'il soit au fait de tout ce que les clubs issus du National Foot font comme travail pour avoir une équipe pour les qualificatifs pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), « oui, octobre me semble très raisonnable.

Ça permettra aux différents clubs de se mettre en route et permettre aux joueurs de se mettre en jambes afin d'éviter des blessures préjudiciables. En décembre, il y a les éliminatoires du Chan. Par conséquent, il faut que les techniciens travaillent afin de sortir les meilleurs joueurs locaux. Y compris ceux de l'intérieur du pays qui doivent également être supervisés. Car le football se joue partout au Gabon. Et à l'issue de cette étape, que la meilleure équipe possible sorte afin d'avoir de bons résultats au cours de ces éliminatoires », a déclaré Patrice Neveu.