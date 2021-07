Madagascar: Équipementier - On Mode, nouvelle marque de sportswear

Lancée il y a deux ans, la marque ON Mode se fait une place petit à petit dans le paysage sportif malgache. Elle s'est engagée dernièrement avec l'école de football féminin Yfomac Initiatives.

Dans notre édition de vendredi dernier, nous annonçions la collaboration entre ON Mode et l'école de football féminin, Yfomac Initiatives. On Mode, c'est un équipementier qui a récemment intégré le paysage sportif malgache.

La marque s'illustre par la qualité de ses productions, comme nous l'avons constaté de visu à travers les kits destinés aux U17 d'Yfomac, ainsi que par ses procédés de fabrication. « On en est à deux ans d'existence maintenant. On s'est tourné vers le sportswear depuis l'année dernière. Notre marque se distingue par l'utilisation de l'impression et non de la sérigraphie. Les matières premières proviennnent de l'extérieur. Par contre, la production se fait entièrement ici », confie la fondatrice, Onitiana Randriamisandratra.

Nous sommes allés à sa rencontre dans les locaux de ON Mode, à Andavamamba Ambilanibe, lundi dernier. L'occasion de voir l'atelier, ainsi que les différents produits. Des maillots de foot donc, mais aussi des survêtements, des polos ou encore des blousons bombers. Le tout pouvant être personnalisé avec la signature graphique d'une équipe ou d'une entité donnée.

Dream big

ON Mode n'en est qu'à ses premiers pas. « Le prochain objectif sera d'élargir notre gamme », souligne Onitiana, concernant ses perspectives. De sorte à pouvoir rallonger la liste de clients, afin que la marque puisse continuer de grandir.

Plusieurs clubs ont déjà sollicité ses services. C'est le cas notamment de l'EFAM Toamasina et de l'Yfomac Initiatives. Dernièrement, une formation évoluant en Orange Pro League (ndlr : championnat de Madagascar de football D1) a également entamé une première approche.

Comme quoi, ON Mode séduit. Autant par son offre, que par le fait qu'il s'agit d'équipements « vita malagasy ». Réciproquement, la fondatrice de la marque se réjouit de pouvoir proposer des produits de qualité aux clubs locaux. «

Le développement local constitue notre priorité. Après, ce serait un véritable challenge de s'ouvrir à l'international. On se permet d'en rêver. Dream big comme on dit », conclut-elle.