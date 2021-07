Madagascar: Produits cosmétiques - Une hausse des demandes constatée

La demande de produits cosmétiques connaît une augmentation. « De plus en plus de femmes prennent soins de leur corps, notamment, de leurs visages, de leurs ongles et de leurs cheveux », explique une esthéticienne, hier.

Avec cette hausse des demandes, les produits sont de plus en plus accessibles. Les lieux de vente ont augmenté. Pas plus tard qu'hier, un nouveau magasin, Bella Bella, a vu le jour à Ankorahotra.

Ce magasin offre plusieurs gammes de produits authentiques. Les produits cosmétiques fabriqués par les entreprises malgaches comme Vaniala, Homéopharma, Masoala et Diana, existent sur les étalages de ce magasin. « Nous valorisons les produits malgaches », lance Liana Rajaobelina, gérante du magasin Bella Bella.

Les esthéticiens recommandent aux consommateurs de n'utiliser que les produits authentiques, et de préférence, de consulter des spécialistes des soins de beauté, si possible, des médecins, pour savoir les soins qui conviennent à la peau de chaque consommateur. Les spécialistes avertissent que certains produits peuvent être dangereux à la peau et aux cheveux.