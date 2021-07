Afrique: La Fondation BGFIBank finance un incubateur des métiers de la gestion à l'Institut national des sciences de gestion (INSG)

Libreville, Gabon — Une cérémonie de signature de convention a eu lieu lundi dernier à Libreville, entre la Fondation BGFIBank et l'Institut national des sciences de gestion (INSG). Elle portait sur la construction et l'équipement d'un incubateur des métiers de la Gestion au sein de cet établissement supérieur, sis au quartier Gros-Bouquet.

La structure qui permettra d'accompagner les startups dans le développement de projets innovants, a reçu des mains du Président de la Fondation BGFIBank, M. Henri-Claude Oyima et du Directeur général de l'Institut national des sciences, de gestion, M. Jocelyn Nembe, qu'a été signée ladite convention pour la construction d'un incubateur des métiers de la gestion. Un projet qui s'inscrit dans la volonté de la Fondation BGFIBank d'accompagner les jeunes dans le développement de solutions innovantes et facteur de progrès.

Pour le Président de la Fondation BGFIBank, Henri-Claude Oyima, « La mise en œuvre de ce projet permettra au jeune étudiant de transformer une idée innovante en entreprise performante, sachant que la création d'entreprises apparaît aujourd'hui comme une solution pour multiplier les emplois dont le continent a tant besoin ».

Financé à hauteur de 60 millions de FCFA par la Fondation, cet incubateur des métiers de la gestion, dont le but est d'offrir aux startups un accompagnement individualisé, une aide au développement d'affaires et un réseau actif de partenaires, est prévue pour cette fin d'année 2021.

Aménagé sur deux étages de près de 1000 m2 au total, ce bâtiment proposera un agencement repensé avec un espace de coworking pour favoriser le croisement des parcours et des idées, deux espaces de présentation, un espace dédié aux ateliers pédagogiques doté d'un vidéo projecteur, ainsi que plusieurs espaces de réflexion et de brainstorming pour stimuler l'imagination.

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l'engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d'acteur à part entière du développement social dans l'ensemble de ses 10 pays d'implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l'accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l'égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux. (Source : Fondation BGFIBank).