Angola: Vice-président de la République arrive à Huambo

Huambo — Le Vice-président de la République, Bornito de Sousa, est arrivé ce jeudi matin dans la province de Huambo pour une visite de travail de 72 heures, dans le cadre du suivi des actions de gouvernance locale.

Selon le programme de travail, Bornito de Sousa va rencontrer en privé le gouverneur local, Lotti Nolika, visiter la Maison des garçons, dans la ville de Huambo, et la ferme de la station expérimentale agricole de Chiyanga, Osandji Yo Vimbo ».

Pour vendredi et samedi, le vice-président visitera des projets sociaux et économiques dans les communes de Mungo et Chicala-Cholohanga, en plus de l'exécution des politiques de lutte contre les asymétries régionales.

Dans ces communes, l'agenda de travail du Vice-président de la République comprend, entre autres activités, des rencontres avec les autorités locales et les représentants des communautés.

Bornito de Sousa visitera également les peintures rupestres de Kaniñil et la ferme Mungo, dans le district de Mungo, à 130 kilomètres au nord de la ville de Huambo.

A Chicala-Cholohanga, situé à 42 kilomètres à l'est du siège provincial, des visites des fermes Audacia (production d'œufs), Jiang Agricultura et Tchela Macai sont prévues.

Le vice-président de la République était pour la dernière fois à Huambo les 21 et 22 août 2019, où il a vérifié la mise en œuvre des politiques de gouvernance locale et de lutte contre les asymétries régionales, ainsi que la mise en œuvre des projets stratégiques développés dans la commune de Caala.

Dans le cadre de son agenda de suivi des actions de gouvernance locale, Bornito de Sousa a également mené des activités similaires dans les municipalités de Curoca (Cunene), Baía Farta et Lobito (Benguela), Quiçama (Luanda), Ambriz, Dande et Nambuangongo (Bengo), Quibala (Cuanza Sul) et Cacongo (Cabinda).