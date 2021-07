Congo-Kinshasa: Geste de la Fondation Panzi en faveur des victimes du Kasaï Central/Kananga - Comblé, le bâtonnier Dominique Kambala encourage la lutte du Dr Mukwege

Après la remise des kits de réparations individuelles aux survivantes des violences sexuelles à Kananga, au Kasaï central, le 15 juillet 2021, par la Fondation Panzi, très satisfait, le bâtonnier Dominique Kambala, acteur de la société civile de ce coin a encouragé la lutte du Dr Mukwege pour obtenir justice.

Selon cet acteur de la société civile, certaines associations s'enrichissent à travers les dons des victimes, ce qui est le contraire avec la Fondation Panzi qui est caractérisée par le sérieux dans tout qu'elle fait.

«Je voudrais exprimer cette expression de gratitude au Dr Denis Mukwege, à toute son équipe ; si je peux me permettre, au nom des victimes. Parce que je m'identifie à ces victimes car nous sommes en train de mener un combat », a-t-il souligné en poursuivant que même la méthode de prise en charge suit les normes universelles. Il s'agit surtout de l'approche santé étant donné que la Fondation Panzi a associé les victimes à toutes les étapes.

Cependant, il demande à ladite fondation de ne pas fermer ses portes. Après avoir donné les réparations individuelles et réalisé les réparations collectives, il aimerait soutenir le combat du Dr. Denis Mukwege.

Evoquant l'affaire des différents rapports sur les violences tant celui de Mapping que celui fait par les expert internationaux sur le Kasaï, cet activiste indique qu'il y a des similitudes. Ce qui le motive à faire un front commun avec le Dr Mukwege. « Je voudrais que l'aura du Dr Denis Mukwege nous accompagne dans la lutte contre l'impunité car, la justice transitionnelle dont a parlé la Fondation est un premier pas à franchir. Pourtant, il reste une lutte contre l'impunité», a-t-il ajouté. C'est vers la fin que Me Dominique Kambala a fait savoir le souci de toutes les communautés d'avoir une justice.

Témoignages des autres bénéficiaires

Pour le Gouverneur de la province du Kasaï central, Dr Mukwege a compris que la situation qui s'est passée au Sud-Kivu est semblable à celle qui s'est passée au Kasaï central entre les années 2016-2017 avec l'évènement de Kamwina Nsapu, avec plusieurs victimes. «J'estime que jusqu'à maintenant, on ne connait pas le nombre de victimes qui sont tombées. Le cas de Mulombodi, les 400 femmes que vous avez vu ce n'est qu'un échantillon, parce que vous n'avez pas parcouru tous les territoires où il y a eu cet évènement », a déclaré le numéro 1 de la province.

Il a ajouté que c'est un devoir de l'état d'accompagner la Fondation Panzi et cet accompagnement se situe à plusieurs niveaux, partant de la sécurité jusqu'à la prise en charge des victimes. C'est vers la fin de son intervention qu'il est revenu sur ses sincères félicitations au Dr Denis Mukwege pour tout le travail qu'il ne cesse d'abattre depuis des années et surtout pour avoir été honoré par ce titre mondial. «Moi, je l'appelle Fabricant de la paix», a-t-il conclu.

Ministre provinciale du genre, famille et enfant, Sylvie KafundaKongolo n'a pas hésité de saluer ce geste car selon elle, la région a toujours été réputée une région à forte pesanteur de discrimination de la femme, des violences basées sur le genre. « Il faut qu'on prêche par l'exemple, pour lutter contre la discrimination de la femme, si on est là, c'est la femme maintenant qui est là, qui peut aussi diriger, c'est une fierté. J'ai lu la Fondation Panzi et j'ai la joie parce que la lutte est commune. J'ai vu que la Fondation a compris que les mêmes problèmes qu'on peut trouver à l'Est du pays, pendant qu'il y avait la guerre et comme au niveau de centre il y a eu aussi la guerre, donc ces populations peuvent subir les mêmes conséquences. Ça montre que la Fondation a suivi les cris d'alarme des femmes et des filles du Kasaï central victimes des atrocités de la milice », a dit la Ministre provinciale du genre, famille et enfant, en déclarant haut et fort son vœu de voir le Dr Mukwege en face.