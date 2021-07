Togo: Protection des épargnants

Un comité a été créé pour suivre le processus de remboursements des investisseurs/adhérents ayant souscrits auprès de structures exerçant illégalement des activités monétaires et financières. Ce comité est supervisé par le ministère de l'Economie et des Finances.

Sa mission consiste à organiser des rencontres avec les responsables des structures concernées, à effectuer des opérations de vérification et à évaluer leur situation financière et leur patrimoine, et à arrêter les modalités de remboursement des fonds collectés.

Sa composition permet de disposer d'experts dans le domaine bancaire et financier (représentants du Trésor, de la BCEAO, de l'Inspection générale des Finances, de la cellule d'appui et de suivi des institutions de microfinance, d'épargne et de crédit, de de la Cellule juridique du ministre de l'économie et des finances).

Ce comité produira un rapport mensuel au ministre de l'Economie et des Finances portant sur les actions entreprises ou envisagées, les résultats obtenus ou attendus et les difficultés rencontrées.

De nombreux épargnants ont été grugés par des société d'investissement promettant des rendement impossible à atteindre. D'autres exerçant selon le principe de la pyramide de Ponzi.

La chaîne de Ponzi génère des revenus pour les plus anciens investisseurs grâce aux apports de capitaux des nouveaux. Cette escroquerie produit réellement les rendements promis aux anciens investisseurs, et ce, aussi longtemps qu'il y a de nouveaux investisseurs.

Ces manœuvres s'effondrent souvent d'elles-mêmes lorsqu'il n'y a plus de nouveaux apports.