Nigeria: Liverpool - Taiwo Awoniyi réagit à son transfert définitif à l'Union Berlin

Taiwo Awoniyi et Liverpool c'est définitivement terminée. Le Nigérian s'est engagé avec l'Union Berlin où il a été prêté la saison passée.

L'attaquant de 24 ans a été officiellement transféré définitivement à l'Union Berlin où il était arrivé la saison dernière en pret. Une saison marquée par une grave blessure. Désormais de retour sur les pelouses, le joueur a la confiance du club de Bundesliga qui le garde pour les prochaines saisons.

"Je suis heureux d'arriver enfin après les nombreuses prêts de ces dernières années et d'avoir une maison. Je dois tellement à Union et le fait que je sois maintenant fermement engagé me rend heureux et fier" a confié le Nigérian.

Après son arrivée à Anfield en 2015 en provenance de l'Imperial Soccer Academy (Nigéria), le natif de Ilorin a été successivement prêté au FSV Francfort (Allemagne), au NEC Nijmegen (Pays-Bas), au KAA Gent et Mouscron (Belgique) et à Mayence avant de rejoindre l'Union Berlin où il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs la saison dernière.