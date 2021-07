Afrique: JO 2021 - Football - Quelles chances pour les quatre représentants africains ?

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui commencent officiellement vendredi 23 juillet, l'Afrique est représentée dans les tournois de football par quatre équipes. Il s'agit de trois équipes masculines (Côte d'Ivoire, Egypte, Afrique du Sud) et une équipe féminine (Zambie). Quelles seront les chances de chacune de ces équipes dans la compétition.

Zambie

Logées dans le groupe F, l'équipe de football féminine de la Zambie, est la seule équipe africaine féminine de la compétition. Peu expérimentée, elle n'a jamais participé aux Jeux Olympiques ou à une Coupe du monde. En ce qui concerne la Coupe d'Afrique, elle n'a pris part qu'à trois éditions sur les treize.

Les Copper Queens n'auront donc pas du tout la tâche facile, puisqu'elles se retrouvent dans une poule composée aussi des Pays-Bas et du Brésil, toutes deux de grandes nations du foot féminin. Les débuts catastrophiques qu'elles ont vécus contre les Néerlandaises mercredi (10-3), sont la preuve qu'il leur sera difficile de jouer le tour suivant. Seule la quatrième équipe du groupe, la Chine, sera peut-être à la portée des Copper Queens.

Afrique du Sud

Contrairement aux Zambiennes, les Amaglug-glug d'Afrique du Sud ont déjà participé aux Jeux Olympiques deux fois. En 2000 à Sydney et en 2016 à Rio. Mais à chaque fois, ils ont été éliminés au premier tour, même s'ils sont parvenus à battre le Brésil à Sydney (3-1), puis à le tenir en échec à Rio.

Dans leur groupe A, composé aussi de la France, du Japon et de la Mexique, tous des habitués de la compétition, ils auront la tâche difficile, sans nul doute. Mais ils peuvent compter sur Luther Singh, 23 ans, ailier talentueux du club de Paços Perreira (Portugal) et meilleur buteur de la CAN U20 en 2017.

Les Sud-Africains font leurs débuts, contre le Japon ce jeudi.

Côte d'Ivoire

Avec une seule participation aux JO (en 2008 à Pékin), les Ivoiriens commencent plutôt bien la compétition japonaise, en battant l'Arabie Saoudite tout à l'heure dans le groupe D (2-1).

Mais la bande à Kessié, Gradel et Bailly, aura plus fort à faire, lors des deux prochains matchs où le Brésil et l'Allemagne, les attendent de pied ferme. Les matchs se tiendront respectivement les 25 et 28 juillet.

Avec sa victoire contre l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire est quand même bien partie, pour se qualifier pour le tour suivant.

L'Egypte

Des quatre représentants africains, c'est l'Egypte qui est le plus habitué à jouer les Jeux Olympiques. Le pays de Mohamed Salah, y a participé à onze reprises. Mais les choses ne lui seront pas non plus faciles dans le groupe C. S'ils ont a réussi à tenir en échec l'Espagne ce jeudi (0-0), pour leur première sortie, le chemin est encore long pour les Pharaons, qui affronteront l'Argentine puis l'Australie.