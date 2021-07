Congo-Brazzaville: Vie de stars - Rebo Tchulo enceinte

Dans une vidéo postée le 16 juillet, l'interprète de Mbote a mis fin à la polémique créée par l'annonce de sa grossesse insistant qu'elle n'a pas voulu susciter de buzz avant la sortie de son nouveau single comme l'ont prétendu certains internautes mais a préféré plutôt se livrer avant de devenir la cible des mauvaises langues.

« Je veux parler de mon ventre », a-t-elle annoncé d'entrée de jeu dans la vidéo où elle apporte des éclaircies pour taire les spéculations autour de son annonce précédente. « Je n'ai pas l'habitude de publier des informations erronées dans le simple but de créer le buzz. La plupart de mes publications sont vraies et je ne force pas les buzz », a-t-elle soutenu. Pour la petite histoire, deux jours plus tôt, via sa story Instagram, la copine d'Innos'B avait prévenu qu'elle attendait famille. Cela avait suscité plusieurs commentaires et certains internautes l'ont mis en doute allant jusqu'à prétendre que Rebo voulait créer un buzz et attirer l'attention pour la sortie de son nouveau son. Ou encore que cela avait un lien avec No no, le nouveau single de son amoureux sorti le week-end où ils ont chanté en featuring.

La publication mise en cause marquait le retour de la sulfureuse chanteuse sur les réseaux sociaux. Habitués à ses fréquentes apparitions et publications, ses fans et plusieurs mélomanes s'étonnaient de son silence et certains s'en inquiétait déjà. Pour éviter que les gens se posent plus de questions sur son absence sur les réseaux sociaux, elle a jugé bon de leur en donner la raison afin d'apaiser les esprits, a-t-elle dit. « Il valait mieux que je dise la vérité et explique ce qu'il en est et puis voilà on passe », a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : « Ce n'est pas pour le buzz, je suis très sérieuse. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est arrivé et puis quoi ! Nous que nos mères ont enfanté à un jeune âge... ». Avant de continuer, elle s'est excusée un instant le temps de cracher sur le côté comme pour attester ses propos. Puis, a-t-elle poursuivi : « Ce sont des choses qui arrivent. Je ne dirai pas que c'est une erreur. C'est un don de Dieu, nous l'acceptons et puis voilà. Donc prenez ça vraiment au sérieux et la vie continue ».

La vraie vie

Rebo a prié les internautes d'arrêter de raconter des futilités et a déclaré à l'occasion : « A part le fait que nous sommes des artistes, nous avons aussi des vies privées. La vraie vie où je suis Déborah, je vous la raconte, ce ne sont pas des bobards ». Par ailleurs, la jeune chanteuse a prévenu qu'elle serait rare et plus aussi active qu'avant sur les réseaux sociaux. Néanmoins, elle précise qu'elle n'entend pas faire de pause. « Ce n'est pas parce que j'ai un enfant dans mon ventre que j'arrête tout, je ne vais plus travailler, ne plus rien faire... Non ! Je vais continuer », a-t-elle affirmé. Rebo soutient à ce propos qu'elle va poursuivre avec la routine habituelle. « Je vais continuer mes activités, à faire des enregistrements, les clips, etc. Je ne vais pour autant m'empêcher d'avancer dans mon travail », a-t-elle indiqué.

En outre, avec son sans-gêne habituel, elle a prévenu : « Je ne vais pas me répéter, tout celui qui suivra cette vidéo devrait le rapporter à d'autres. Je ne vais pas y revenir une seconde fois et je reviens encore sur le fait que ce n'est pas un buzz ». Et de renchérir : « Si c'était juste pour le buzz, il en serait autrement ». Quant à ceux qui prétendent, dit-elle, « que je l'ai fait pour la sortie de mon clip Pepele, pas du tout ! ». Avec désinvolture, elle insiste : « Si c'était pour le clip, j'aurai fait autre chose, créer quelque que je n'imagine même pas. Vous savez comment je fonctionne, moi j'ose, je ne plaisante pas ! ».

Rebo Tchulo conclut sa vidéo avec un mea culpa d'une désinvolture qui confine à l'impertinence : « C'est quelque chose qui est arrivé, que voulez-vous que je fasse ? Vous auriez voulu me prendre en photo lorsque nous allions nous croiser en chemin afin de les poster ensuite. Au lieu que cela n'arrive, que vous me fassiez des vidéos ou des photos en catimini dans un supermarché ou dans un quelconque autre lieu, je suis venue me livrer. Vous dire ce qu'il en est, puis on passe, la vie continue ».