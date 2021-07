Congo-Brazzaville: Aires protégées - Le projet : « Résilience des communautés locales » lancé dans le Pool

Les activités de mise en œuvre du projet : « Résilience des communautés locales et populations autochtones du site de Lésio-Louna dans le Bassin du Congo par la gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité », ont été lancées au cours d'un atelier organisé récemment à Mbouambé-Léfini, dans le district de Ngabé, département du Pool.

Dans l'optique de faire face à la nouvelle crise liée à la pandémie de Covid-19, le projet régional CBSP-Partenariat pour la Conversation de la biodiversité : Financement durable des aires protégées du Bassin du Congo-PIMS3447, a décidé, après accord du bailleur, de réorienter sa composante 3. Le but étant de contribuer à la réponse mondiale aux conséquences de cette pandémie, en agissant au niveau des communautés locales des sites pilotes d'aires protégées de chacun des six pays du Bassin du Congo concernés par ce projet régional. Il s'agit notamment du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo.

Financé par le Fonds mondial pour l'environnement et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la composante 3 de ce projet est développée par l'ONG Club jeunesse infrastructures et développement (CJID), pour le compte du site pilote de la Réserve naturelle de Gorilles de Lésio-Louna.

L'objectif général de l'atelier était le démarrage des activités visant à renforcer la résilience des communautés pour les aider à avancer dans leurs efforts de conservation en faveur des aires protégées. Il s'est agi de présenter les objectifs du projet CBSP PIMS 3447 ; de travailler avec les communautés locales et les populations autochtones sur le choix des initiatives à entreprendre sur le terrain/site pilote et les aider à avancer dans leurs efforts de conservation en faveur des aires protégées.

Cet atelier a permis aux participants de dresser et valider de manière participative une liste des ONG/OCB bénéficiaires avec toutes les parties prenantes. Il a permis aussi de valider une liste des initiatives et des activités génératrices de revenus (AGR). « Les activités menées dans le cadre de ce projet se résument au relèvement rapide et au renforcement de la résilience communautaire des riverains des deux sites pilotes d'aires protégées, à travers des actions visant à l'amélioration des moyens d'existence en faveur des communautés locales/populations autochtones, rendues plus vulnérables à cause de la pandémie de Covid-19 et qui vivent en périphérie des deux sites pilotes d'aires protégées désignées par le Congo », a précisé le communiqué de presse.

Concernant le projet régional, son objectif initial était de mettre en place des capacités, des cadres institutionnels et des mécanismes modèles pour la viabilité financière à long terme des systèmes d'aires protégées et des écosystèmes associés dans les six pays du Congo.

Pour atteindre cet objectif, trois résultats étaient attendus. Il s'agit, entre autres, de renforcer ou de mettre en place des cadres juridiques, politiques et institutionnels pour soutenir le financement durable de la conservation au niveau régional et national. A cela s'ajoutent : la mise en essai de mécanismes de génération, de gestion et de décaissement de revenus à améliorer ou à innover ; le renforcement ou la mise en place des outils de planification des activités et des outils de gestion rentables dans les aires protégées en vue d'améliorer les efforts de la conservation de la biodiversité.