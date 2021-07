Congo-Brazzaville: Atelier sur l'infodemie - Les participants appelés à apporter la vraie information

Les lampions se sont éteints, le 21 juillet, sur l'atelier de formation relative à la gestion de la désinformation sur les vaccins anti-Covid-19.

Durant cinq jours, les experts venus du PEV, Crec, PNCPS, Unicef, Village Reach, OMS, M-Rite, Breack through Action, OIM, société civile et Sanru ont été outillés pour la gestion des rumeurs concernant la covid-19 et le vaccin. Après cette formation, ils vont être déployés dans les provinces pour apporter la vraie information aux communautés de base afin de changer leurs perceptions. Ils se sont également dotés de nouvelles approches de gestion de l'infodémie pour permettre une vaccination efficace et couplée aux mesures barrières pour sortir de la pandémie dans les détails raisonnables.

Animé par Dr Albert Muya Dibaya , cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des cadres du niveau central et des paternaires en infodémiologie et la gestion des rumeurs pour réduire la désinformation et promouvoir la diffusion d'informations fiables sur la covid-19 en RDC. A en croire , cet expert en infodémiologie, le terme " infodemie " signifie une surabondance d'informations dont certaines sont vraies et d'autres fausses observées au cours d'une épidémie.

Clôturant les assises, le médecin directeur adjoint du Programme élargi de vaccination (PEV), Dr Aimé Sikomola, a remercié les participants pour leur disponibilité. "ça fait cinq jours que vous êtes pour la lutte contre la covid-19 mais aussi dans l'organisation de nos services de santé, particulièrement la vaccination de routine", a-t-il souligné. Il a, en outre, sollicité la disponibilité des participants jusqu'au bout afin d'accompagner le ministère de la Santé pour former les acteurs au niveau opérationnel et l'aider à mettre en oeuvre les stratégies que les participants aurons défini ensemble avec le ministère pour améliorer la demande de la vaccination non seulement contre la covid-19 mais aussi la vaccination de routine qui a perdu la pédale avec la survenue de la pandémie. Il a enfin remercié les facilitateurs, les bailleurs de fonds et les journalistes pour leur accompagnement.

Pour sa Part, Jean-Claude Dinanga, représentant de Break Through action, il a remercié le PEV pour l'organisation de cette activité et les participants pour leur assiduité. Cette formation, a-t-il souligné, permettra aux participants d'être capables de transmettre les messages et bannir les rumeurs. Satisfaite de cette formation, Bibiche Mwika, coordonnatrice du RJAE, a indiqué que cette formation leur a aidé d'apprendre des nouvelles choses. En tant que journaliste, elle lui permettra de faire des émissions et reportages liés à ce qu'ils ont appris. Avant d'ajouter qu'il est prévu plusieurs formations et cette fois-là on va élargir le cercle des journalistes pour renforcer leurs capacités en la matière. Cet atelier a été organisé par le PEV en collaboration avec le Projet M- RIte, projet financé par l'Usaid.