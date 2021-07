Cameroun: Coupe du Cameroun de judo - Et de onze pour Panthers !

Le club de Yaoundé a confirmé sa domination sur la discipline en finale samedi dernier.

L'édition 2018 de la coupe du Cameroun de judo seniors par équipes de clubs s'est achevée sur un nouveau sacre de Panthers, le onzième consécutif. Fidèle à sa réputation, le club de Yaoundé s'est imposé le samedi 15 septembre dernier face à Fap, au terme d'une finale qu'il a dominée de bout en bout au gymnase Doumé Aboubakar de l'Injs.

Sur les six combats livrés, les judokas de Panthers ont en effet enregistré une seule défaite pour cinq victoires chez les -57 kg, les - 73 kg, les -70 kg, les -90 kg et chez les +90 kg. Pour Dieudonné Dolassem, encadreur de Panthers, capitaine de l'équipe nationale de judo et par ailleurs vainqueur par ippon chez les -90 kg, « c'est un bon galop d'essai qui permet de faire des petits réglages ». Neuf équipes étaient en lice au départ de cette édition 2018.

Pour se retrouver en finale, Panthers et Fap ont dû affronter dans la phase à élimination directe, deux clubs chacun. Le podium sera complété par Fusion judo club et Université de Douala qui ont respectivement battu, Méga fitness club et Ju-jitsu.

Pour Clotaire Alain Feze, entraîneur national de judo messieurs, « les combats étaient d'un niveau technique assez bon, mais beaucoup reste encore à faire. S'agissant du championnat du monde qui débute la semaine prochaine, nous sommes satisfaits de la prestation de nos deux poulains, Joseph Bapou Hell et Dieudonné Dolassem ». En effet, de nombreux défis interpellent encore le judo camerounais.

Du 20 au 27 septembre prochain en Azerbaïdjan, l'équipe nationale prendra part au championnat du monde. De même, du 24 au 26 novembre prochain, le Cameroun abritera une compétition internationale qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo.

Pour le président de la Fédération camerounaise de judo, Alain Christian Dihang Kingue, « au plan de l'organisation, la Fédération est désormais mature et les différents acteurs sont au fait des différents protocoles. Le public est venu nombreux et je suis fier du spectacle qui lui a été servi. C'est la preuve que le travail technique qui est fait dans les clubs porte ses fruits ».