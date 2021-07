Congo-Kinshasa: Stade des Martyrs - Serge Nkonde au four et au moulin

Le Ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Tshembo, s'est mis au four et au moulin pour la réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte, pour permettre non seulement aux clubs kinois : l'AS V.Club et DC Motema Pembe qualifiés pour les prochaines compétitions interclubs de la CAF, de jouer leurs matches à domicile sur place à Kinshasa, mais aussi, aux Léopards de la RDC engagés pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Au lancement de ces travaux, le patron du sport congolais, accompagné des Experts et autres, a donné le go, en commençant lui-même à dégarnir la pelouse synthétique de première génération en place, vielle de 8 ans, pour la remplacer par la pelouse moderne. Serge Nkonde dit avoir reçu l'ordre du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi de revêtir ce grand temple du football congolais d'une nouvelle robe, lui donner l'image d'un stade Standard qui répond à toutes les normes de la Fédération internationale de football association (FIFA).

C'est dans ce sens qu'il est prévu, a-t-il dit, d'aménager les vestiaires (internationales et nationales) ; les entrées des équipes étrangères ; l'aménagement complet de l'air de jeu ; la mise en place d'un équipement complet de banc de touche ; il faudrait aussi habiller le stade, c'est-à-dire, mettre les sièges ; aménager un département de communication et une salle de conférence et aussi, la lumière. Serge Nkonde a mis l'accent sur la lumière qui devient à ce jour très important d'autant plus que beaucoup de matches internationaux ne se jouent plus que la nuit. Il est donc prévu de mettre une lumière led de 2.4 tel qu'exigé par la FIFA en lieu et place de 1.2, a annoncé le ministre des Sports.

Pour l'habillement du stade, Serge Nkonde souligne qu'ils vont travailler de façon à mettre les sièges dans tout le stade. Simplement pour le moment, ils vont aller par palier. Déjà, un premier lot de 20.000 sièges arrive, un nombre requis par la FIFA dans ses normes. Les autres sièges suivront en fonction de la disponibilité des moyens au niveau du trésor public.

Le Ministre Nkonde Serge a vivement remercié le président de la République qui ne veut pas entendre parler de la délocalisation des matches des Léopards et des clubs kinois pour une autre ville par manque de stade.