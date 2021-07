Gabon: L'opération libérer les trottoirs ou jeux de chat et à la souris

Comme on a coutume de dire : « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». C'est plus au moins ce qui se passe entre les agents de la marie, ceux des forces de l'ordre et les commerçants du grand Libreville.

En effet, lancé au tour de 4h du matin le 20 juin dernier, l'opération libérer les trottoirs continue de susciter une attention particulière. Et ce, principalement du fait que les commerçants qui vendaient à ces différents endroits se trouvent aujourd'hui expulsés et n'ont jusqu'à lors aucun endroit où vendre leurs produits.

Ces derniers n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Déjà qu'avoir un emploi devient de plus en plus difficile. C'est donc au regard de cela qu'ils se prêtent à un jeu de « chat à la souris » avec les autorités compétentes, en vendant dans ces endroits où ils ont été expulsés sans autorisation.

Il n'est pas rare de les voir fuir marchandise en main quand les agents de force de l'ordre ou ceux de la marie arrivent. Il faut tout de même préciser que cette situation est d'autant plus persistante du fait que ces commerçants n'ont jusqu'à lors pas trouvé d'endroit où vendre.

Cette situation risque donc de perdurer à moins qu'une solution ne soit trouvée pour ces derniers. Le jeu n'est donc pas prêt de prendre fin.