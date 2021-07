Congo-Kinshasa: Nord-Kivu et Ituri - Les communautés Nande et Hutu en réunion avec la MONUSCO pour la cohabitation pacifique

La MONUSCO a réuni ce jeudi 22 juillet les représentants des communautés Nande et Hutu dans son quartier général à Kinshasa pour une harmonisation des vues et de la cohabitation pacifique dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Les échanges se sont déroulés dans un climat de convivialité et les deux communautés se sont engagées à se lancer dans un processus commun de pacification de cette partie du pays.

A l'issue de cette première rencontre d'une série des plusieurs jusqu'à la pacification totale des provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, les représentants des communautés Hutu et Nande ont invité leurs communautés à la cohabitation pacifique et à s'engager dans ce processus pour une cohabitation pacifique.