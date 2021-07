Congo-Kinshasa: Institutions - Les membres du gouvernement en séminaire de trois jours

"Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats", tel est le thème du séminaire du gouvernement ouvert officiellement, le 22 juillet, au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa par le président de la République, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean- Michel Sama Lukonde, et tous les membres de son équipe gouvernementale étaient présents à la cérémonie inaugurale. Pendant trois jours, soit du 22 au 24 juillet, les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation vont s'imprégner de la vision du président de la République et l'intérioriser en vue d'imprimer une dynamique de changement par la culture de l'excellence pour plus d'efficacité dans l'action.

Il s'agit, comme l'a indiqué en liminaire le secrétaire général du gouvernement, de créer la cohésion nécessaire dans la réalisation des objectifs du Programme d'action du gouvernement. Dans son discours d'ouverture et d'orientation, le président de la République a, d'emblée, rappelé le contexte ayant prévalu à l'investiture du gouvernement avec, à la clé, son discours prononcé le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales.Un consensus s'y était largement dégagé sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malveillantes qui hypothèquent tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant, a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que "ces consultations ont eu le mérite de démontrer qu'une majorité des Congolais et Congolaises étaient prêts à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact susceptible de mener, sous son leadership, une guerre sans merci contre les antivaleurs qui plombent le développement de la nation." Le président de la République a, par ailleurs, martelé sur la nécessité, pour ce gouvernement, investi par une très large majorité des députés, de concrétiser sa vision à travers les différents pilliers déclinés par le Premier ministre lors de son investiture dont l'urgence de pacifier les régions de l'Est et de faire reculer significativement la pauvreté.

Le garant de la nation a exhorté les membres du gouvernement à privilégier la solidarité gouvernementale et, surtout, à se soumettre aux directives ainsi qu'au leadership du Premier ministre et chef du gouvernement. " Du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendront nuire à l'idéal du peuple d'abord", a-t-il martelé. "Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelque autorité morale que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis". Pour le président Félix-Tshisekedi, un seul leitmotiv est censé animer les membres du gouvernement, celui de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de la population.

En termes de gouvernance publique, il a soutenu que ce séminaire gouvernemental sera aussi l'opportunité d'affirmer l'importance de l'évaluation des actions prises pour s'assurer de leur mise en application effective et de leur impact potentiel sur la population. En cela, a-t-il indiqué, le Conseil présidentiel d'éveil stratégique créé au sein de son cabinet et destiné à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ses engagements sera d'un apport significatif. Tout en se disant confiant pour la réussite de ce forum, le président de la République a exhorté les différents experts invités à ce séminaire à ne pas dispenser des enseignements académiques, mais plutôt à chercher à susciter des échanges et des discussions mutuellement instructifs pour tous les participants.