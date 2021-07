Angola: Les échanges entre le pays et l'Allemagne s'élèvent à 120 millions d'euros

Luanda — Les échanges commerciaux entre l'Angola et l'Allemagne, en 2020, sont estimés à 120 millions d'euros, a indiqué, ce jeudi, à Luanda, l'ambassadeur d'Allemagne, Dirk Lolke.

L'ambassadeur Dirk Lolke, qui termine sa mission diplomatique de trois ans en Angola, a révélé ces données à la presse, après avoir fait ses adieux au Président de la République, João Lourenço.

Il a réaffirmé l'intérêt de son pays à devenir un partenaire de l'Angola dans le domaine technologique.

Le diplomate allemand a salué l'engagement de la multinationale allemande « Siemens » dans la construction du futur métro de surface de Luanda (MSL) et a rappelé que, dans le cadre du projet, l'État angolais était chargé d'assurer le corridor de la route MSL, le plan d'expropriation, les exigences techniques et opérationnelles, la billettique et la définition des types de gares.

La multinationale Siemens, pour sa part, est chargée d'assurer les solutions technologiques, les équipements et la formation du personnel.

Il a regretté que la crise causée par le Covid-19 ait affecté la coopération économique, en mettant l'accent sur les négociations pour la concrétisation d'un projet de production, en Angola, d'hydrogène vert, essentiel pour l'industrie.

Le diplomate a assuré le renforcement de la coopération allemande, via l'Union européenne, dans la récupération des fonds angolais détournés.

Il a annoncé que l'Allemagne avait plus de 30 bourses d'études disponibles, dans les domaines de la géologie et de la minéralogie, pour les étudiants angolais.

Dirk Lolke a informé qu'il y avait déjà des discussions avancées, avec le ministère des Ressources minières, du pétrole et du gaz, pour l'octroi de bourses d'études, en même temps que des concours de bourses pour l'étude de la langue allemande ont été lancés.

Avec environ 82,8 millions d'habitants, la République fédérale d'Allemagne est un pays d'Europe centrale, bordé au nord par la mer du Nord, le Danemark et la mer Baltique, à l'est par la Pologne et la République tchèque, au sud par l'Autriche et la Suisse, et à l'ouest par la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.