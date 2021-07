Madagascar: Mialy Rajoelina - Fin du périple marathon dans le Sud

Tout est bien qui finit bien. Le séjour marathon de la Première dame et non moins présidente de l'association Fitia, Mialy Rajoelina, dans les régions Anosy et Androy, a pris fin hier.

Pendant trois jours, elle et son fils Ilo ont parcouru plusieurs localités isolées. Hier, Mialy Rajoelina était à Marosy dans la commune d'Ambondro, dans le district d'Ambovombe pour inaugurer l'EPP « manara-penitra ». C'est la quatrième école inaugurée dans le cadre de ce voyage. En raison du "kere" et de la migration climatique, presque 50% des élèves désertent les classes. 300 sur les 500 élèves de cet établissement n'arrivent pas à terminer l'année scolaire. Les résultats du CEPE ont été satisfaisants car tous les élèves ont réussi leurs examens. Et les élèves ont reçu du « Koba-Aina » et une consultation médicale des équipes mobiles de l'OMS.

« L'éducation est le pilier du développement et le garant d'un meilleur futur pour les enfants. C'est un secteur qui m'est cher », a lancé la Première dame. Des vivres et des lampes solaires ont été offerts à la population. Ces actions entrent dans le cadre du projet Avotse en collaboration avec les partenaires et les donateurs, entre autres le Programme Alimentaire Mondial, l'UNFPA, l'Organisation Internationale du Travail, Marie Stopes, TAF et l'Organisation Mondiale de la Santé.

L'association des femmes « Mavitrika de Maroloha » dans le district d'Amboasary-Atsimo a bénéficié de la dotation de matériels pour la conservation des poissons entre autres des fumoirs et des congélateurs par l'association Fitia en partenariat avec l'OIT. Elles sont 132 femmes de pêcheurs qui exercent leurs activités sur le lac Anony, à se regrouper au sein de cette association. L'autonomisation financière de ces femmes figure parmi les objectifs de l'association Fitia dans ce projet.