Tunisie: Covid-19 - L'aide française arrive

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, est en visite en Tunisie jeudi et vendredi pour accueillir une aide française à la situation sanitaire et donner le coup d'envoi de la vaccination des ressortissants français en Tunisie.

54 kilos d'oxygène répartis dans trois conteneurs, de quoi aider pendant quelques jours les patients Covid sous respirateur. C'est le don que la France a fait ce jeudi à la Tunisie qui manque cruellement d'oxygène depuis plusieurs mois. Les besoins actuels sont de 240 000 litres par jour et le pays n'en produit même pas la moitié, selon Patrick Deneux, directeur général d'Air Liquide Tunisie. Il est venu au port de Radès jeudi accompagner la délégation française pour réceptionner l'oxygène.

« Sans l'apport de ces containers, malheureusement la situation serait catastrophique », commente-t-il.

Et ce don vient s'ajouter à trois unités d'oxygène médicale pour produire de l'oxygène pendant quinze ans, données lors de la visite du Premier ministre Jean Castex, début juin. Elles permettent une aide plus pérenne selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : « À côté de la réponse d'urgence, il y a aussi une réponse pérenne dans le temps et qui permet de renforcer l'autonomie du pays dans sa production d'oxygène. »

Autre apport, plus d'un million de doses de vaccin répartis entre le Janssen et l'AstraZeneca pour soutenir la campagne de vaccination dans le pays. La France va aussi comme en Inde, vacciner dès ce vendredi ses ressortissants français avec 14 000 doses supplémentaires. « C'est cette idée qu'on se fait que même si vous êtes un Français établi loin de la mère patrie, l'État vous suit », déclare-t-il.

Et pour la Tunisie, le pays devrait avoir près de cinq millions de vaccins disponibles à la mi-août, un moyen d'inverser la courbe ascendante des contaminations liées au Covid, selon les autorités