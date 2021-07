Madagascar: Maîtrise d'ouvrages - Appui du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation à plusieurs communes

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation va accompagner 200 communes pour renforcer leur capacité en matière de maîtrise des ouvrages.

Un premier atelier de lancement a été tenu hier à Anosy, dans les locaux du fonds de développement local. Ces communes sont les bénéficiaires de la 4e vague du financement octroyé par le ministère à travers le FDL, à hauteur de 30 millions d'ariary chacune, dans le cadre du projet d'Appui pour la Performance du Secteur Public appuyé par la Banque mondiale et coordonné par l'UCP- PAPSP et PRODIGI. Cet atelier constitue un préalable au transfert des subventions d'investissement octroyées par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation à travers le FDL aux communes, afin de leur permettre de réaliser des projets d'infrastructures socio-économiques de base qui répondent aux besoins de la population.

L'envoi des subventions d'investissement du pouvoir central aux collectivités territoriales décentralisées, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du Velirano n°12 « l'autonomie et la responsabilisation de nos territoires ». Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation se donne, en effet, les moyens pour relever le défi et agir au niveau des collectivités, mais ne laisse pas au hasard le choix des communes bénéficiaires. Elles sont réparties dans toutes les régions de l'île et ont été sélectionnées suivant des critères définis par les textes en vigueur.

Il s'agit, a-t-on indiqué, de la constitution des dossiers d'éligibilité aux financements notamment le compte administratif de l'exercice antérieur, le budget primitif de l'année en cours et adopté par le conseil de la commune ainsi que visé par le représentant de l'Etat territorialement compétent, la nomination d'un trésorier communal par le ministère de l'Economie et des Finances et le rapportage des financements obtenus antérieurement.

D'autres ateliers auront lieu dès la semaine prochaine au niveau de toutes les autres régions. Les communes bénéficiaires des subventions, des représentants de l'Etat et des services techniques déconcentrés de l'Etat seront attendus dans ces prochaines rencontres.